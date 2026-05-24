Blokaderi su odavno dokazali da su nasilni, primitivni, da mrze Srbiju i da im naročito smeta hrišćanstvo i Srpska pravoslavna crkva. 

Takođe mrze demokratiju, pluralizam i ubili bi svakoga ko ne misli kao oni samo kada bi bili u prilici. 

Glume žrtve i moralne autoritete a zapravo bez ikakvog razloga, povoda i suprotno svakoj pristojnosti i moralu oni svesno i hotimično provociraju neistomišljenike ili ih fizički napadaju i onda kada dobiju šta dobiju kukaju. Po tome liče na svoje ideološke istomišljenike ustaše i pripadnike OVK. Nekako slično su se i oni ponašali, a i imali iste stavove. 

Poslednji primer tog, kako sami vole sebi da tepaju i da lažu i druge, a i sebe "pristojnog i boljeg dela Srbije" je poznati blokader Igor Mitrović koji je na društvenoj mreži "Iks" bez ikakvog razloga a mržnjom neke demonizovane osobe izvređao, ničim izazvan, ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, ne samo Srbe, već i sve hrišćane na svetu jer je izvređao pored Isusa Hrista, Bogorodicu i jednu od najvećih svetinja u hrišćanskom svetu Pojas Presvete Bogorodice. 

X

Svako ozbiljan bi postavio pitanje kako je uopšte došlo do toga da nekome padne na pamet da napiše gadosti koje je on napisao ako je ta osoba pri čistoj svesti i zdravoj pameti. 

Dotični je napisao:

"Opet se mentalni bolesnici roje oko Hrama - mora da im je Putin poslao p***s Isusa Hrista ili tako neku novu FSB izmišljotinu..."