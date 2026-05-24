Blokaderi su odavno dokazali da su nasilni, primitivni, da mrze Srbiju i da im naročito smeta hrišćanstvo i Srpska pravoslavna crkva.

Takođe mrze demokratiju, pluralizam i ubili bi svakoga ko ne misli kao oni samo kada bi bili u prilici.

Glume žrtve i moralne autoritete a zapravo bez ikakvog razloga, povoda i suprotno svakoj pristojnosti i moralu oni svesno i hotimično provociraju neistomišljenike ili ih fizički napadaju i onda kada dobiju šta dobiju kukaju. Po tome liče na svoje ideološke istomišljenike ustaše i pripadnike OVK. Nekako slično su se i oni ponašali, a i imali iste stavove.

Poslednji primer tog, kako sami vole sebi da tepaju i da lažu i druge, a i sebe "pristojnog i boljeg dela Srbije" je poznati blokader Igor Mitrović koji je na društvenoj mreži "Iks" bez ikakvog razloga a mržnjom neke demonizovane osobe izvređao, ničim izazvan, ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, ne samo Srbe, već i sve hrišćane na svetu jer je izvređao pored Isusa Hrista, Bogorodicu i jednu od najvećih svetinja u hrišćanskom svetu Pojas Presvete Bogorodice.

Svako ozbiljan bi postavio pitanje kako je uopšte došlo do toga da nekome padne na pamet da napiše gadosti koje je on napisao ako je ta osoba pri čistoj svesti i zdravoj pameti.

Dotični je napisao:

"Opet se mentalni bolesnici roje oko Hrama - mora da im je Putin poslao p***s Isusa Hrista ili tako neku novu FSB izmišljotinu..."