U reci Savi u Zagrebu, deca koja su se igrala kraj reke pronašla su kod Mosta mladosti kesu sa ljudskim kostima, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o lažnim delovima skeleta koji su bili izložbeni primerci iz jedne zagrebačke zdrastvene ustanove.

Policijska uprava zagrebačka za Hinu je potvrdila da su kosti pronađene oko 11.50 časova u reci Savi.

Hrvatski mediji prenosili su najpre da su maloletne osobe u vodi uz obalu pronašle plastičnu kesicu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja, kao i da je po završetku uviđaja lobanja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio uzrok smrti i identitet osobe.

Međutim, nije reč o stvarnoj ljudskoj lobanji već se radi o, kako kažu iz policije za jutarnji.hr, izložbenom primerku koji je najverovatnije otuđen iz jedne zdravstvene ustanove.

- Stoga nije reč o teškom kaznenom delu s posledicom smrti već se radi o, sudeći prema poslednjim informacijama, imovinskom deliktu, odnosno krađi. A ko je počinitelj i šta je tim činom bacanja lobanje s kamenom u kesici želeo da poruči, pokazaće istraživanje koje je u toku - navodi izvor.

