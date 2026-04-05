Toplica Marković (42) iz sela Krušar kod Ćuprije na Uskrs ubio je svoju bivšu devojku Ivanu Stojković (25) i njenu najbolju drugaricu Biljanu Obradović (18).

Meštani sela kažu da se i dalje sećaju krvavog Uskrsa, patnje i boli kada su dve devojke početkom aprila 2010. godine nađene mrtve u šumi kod šljunkare u mestu Ada. Marković je za ovo ubistvo osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina robije. Zločin je priznao, uz reči da je "bio razočaran što ga je Ivana ostavila", a naveo je i da je "Biljana kriva za sve".

- Ivana i Toplica su bili u vezi od njene 15 godine, ali su se stvari promenile kada je ona upisala Stomatološki fakultet u Beogradu. Marković je ostao u selu i radio u lokalnoj šljunkari i jedina ambicija bila mu je da oženi Ivanu - kažu meštani Krušara za Kurir, prisećajući se tog krvavog Uskrsa od pre 16 godina.

Žitelji se, kako kažu, svakog Vaskrsa prisete jezivog zločina, a i danas pamte da je "problem" između Toplice i devojaka nastao kada je navodno Biljana svojoj drugarici pokazala fotografiju na kojoj je on sa drugim devojkama.

- Ivanu je to pogodilo i udaljila se od njega, a zatim i raskinula. Toplica je to veoma teško podneo, ali se i dalje nadao da će se ona predomisliti. Sumnjao je da je upravo Biljana ta koja je napravila razdor među njima - kažu žitelji sela i nastavljaju priču sa gorčinom u glasu:

- Toplica je zločin planirao. Pratio ih je i priča se da je tada kupio verenički prsten i odlučio da zaprosi Ivanu. Međutim, on je smislio i plan ukoliko ga ona odbije - ubiće ih obe!

Nažalost, tako je i bilo. Toplica je noć pred Uskrs bio u susednom selu sa prijateljima, dok su devojke bile u Jagodini.

- Ivana je vozila očeva kola i negde oko četri sata ujutu krenule su kući. Tada su u centru sela videle Toplicu, koji im je tražio da ga odvezu na posao, što su one i uradile - prisećaju se meštani.

Toplica je, prema njihovom sećanju, kad su se parkirali izvadio prsten i zaprosio Ivanu koja ga je odbila. Bez razmišljanja je uzeo pištolj, koji je prethodno ukrao od oca i pucao joj u potiljak, jer je sedeo na zadnjem sedištu. Nesrećna Biljana koja je sedela na mestu suvozača uspela je da istrči iz kola, ali je Toplica sustigao i ranio u butinu. Biljana je počela da vrišti i zapomaže, ali Toplica joj je pucao u glavu.

- Nakon ubistva otišao je kući peške. Samo nekoliko sati nakon zločina, Toplica se ponašao kao da se ništa nije desilo. Bio je kod komšije i čestitao mu Uskrs vidno rapoložen - kažu komšije:

- S druge strane, porodice nesrećnih devojka prijavile su njihov nestanak policiji. Tela je našao čovek koji kod šljunkare ima vikendicu. Video je kola marke "honda" i u njemu ubijenu Ivanu za volanom, a samo nekoliko metara od nje u lokvi krvi u šumi ležala je Biljana.

- Scene su bile jezive! Preseo nam je i Uskrs i praznik i sve što smo spremili. Policija na sve strane, skupili se meštani, devojke leže ubijene u šumi, a njihove porodice žele makar da ih vide. Plaču, kukaju, kidaju se iz ruku rodbine i policije, kako bi videli svoje ćerke i sestre - navodi za Kurir sagovornik i dodaje da su na mestu zločina nađene čaure koje su dovele do Toplice Markovića.

Nesrećne devojke na večni počinak ispratilo više od 2.000 ljudi, a Biljana je sahranjena u maturskoj haljini.

Dok je trajala opsežna potraga za ubicom devojaka, prema rečima meštana sela, niko nije sumnjao da je Toplica počinio zločin.

- Sve vreme je učestvovao u potrazi, raspitivao se i delovao zabrinuto, a opet hladno. Nakon nađenih čaura ustanovljeno je da je njegov otac ima taj kalibar. Pretresom kuće pištolj je nađen u dimnjaku, a on je u džepu imao oprugu - podseća sagovornik.

- Svi su bili van sebe kada su shvati da je on presudio devojkama. Niko nije sumnjao u njega, a najmanje porodice.

- Ko god je proveo i minut s Ivanom u društvu zna koliki je ovo gubitak. Živećeš večno u našim srcima. Nadam se da si sada na nekom lepšem i sigurnijem mestu - napisao je na dan Uskrsa Marković.

Ivan Stojković, brat ubijene Ivane rekao je za Kurir da ne želi mnogo da priča o zločinu koji je Toplica Marković počinio.

- Ne bi se vraćao na tu priču koja je već odavno ispričana. Mi smo stavili tačku na to - rekao je on i dodao da nisu ni očekivali da će Marković dobiti kaznu od 40 godina.

