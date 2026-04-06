Predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung danas je rekao da žali zbog letova dronova od strane pojedinaca u Severnu Koreju, rekavši da je takvo ponašanje izazvalo nepotrebne vojne tenzije sa Pjongjangom. Li je dao ove izjave tokom sastanka kabineta, nakon što su tužioci prošle nedelje podigli optužnicu protiv tri osobe optužene za letenje dronova u Severnu Koreju između septembra i januara, prenosi Jonhap. Među optuženima su student postdiplomskih studija u tridesetim godinama, radnik Nacionalne obaveštajne službe i vojni oficir. "Iako ovo nije bio čin naše vlade, izražavam žaljenje severnokorejskoj strani zbog nepotrebnih vojnih tenzija izazvanih takvim nepromišljenim ponašanjem", rekao je Li.

Li je ranije kritikovao upade dronova u nekoliko navrata, ali ovo je prvi put da je izrazio žaljenje direktno Severnoj Koreji. Rekao je da je civilima zabranjeno da se bave neovlašćenim, privatnim radnjama koje bi mogle da isprovociraju Severnu Koreju, naglašavajući da čak i kada se takve akcije smatraju neophodnim za nacionalnu strategiju, one se moraju izvršavati sa najvećim oprezom.

"Veoma je žalosno što su pojedinci sami izvršili takve provokativne akte prema Severnoj Koreji", rekao je, nazivajući takve akcije "neprihvatljivim". Li je, takođe, ukazao na zabrinutost među stanovnicima u blizini pograničnih područja, napominjući da je incident izazvao značajnu zabrinutost. "Moramo pažljivo razmotriti kome takve akcije zaista koriste", rekao je on, pozivajući nadležna ministarstva da revidiraju propise i preduzmu brze mere kako bi sprečili ponavljanje ovakvih incidenata.

Li je naglasio važnost odgovorne uloge Seula u održavanju mira i stabilnosti na Korejskom poluostrvu.

"Trebalo bi pažljivo da pratimo promene u surovom međunarodnom poretku, što zahteva odgovornije delovanje kako bi se osigurao mir na Korejskom poluostrvu", rekao je. Kako podseća Jonhap, Li je "pružio maslinovu grančicu" da nastavi dijalog sa Pjongjangom od stupanja na dužnost u junu 2025. godine, ali je Severna Koreja odbila te ponude, formalno opisujući Južnu Koreju kao "najneprijateljskiju državu" u parlamentarnom govoru prošlog meseca.