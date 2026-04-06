Ne postoji čovek i porodica u Srbiji, ali ni u bivšoj Jugoslaviji koja nije čula za njega - Savu Šumanovića! Veliki slikar, jedan od najvećih Srba i Sremaca, ali malo njih zna da su ga ustaše brutalno ubile i da nikada niko nije odgovarao za njegovu smrt!

Bio je slikar, ali i scenograf, ilustrator, bavio se grafikama, drugovao je s najvećim umetničkim imenima Srbije, Jugoslavije i Evrope, a danas se nalazi na listi najpoznatijih i najzaslužnijih Srba. Rođen je u Vinkovcima, u Austrougarskoj, gradiću koji danas pripada Hrvatskoj, a sa svega četiri godine se zajedno s porodicom preselio u Šid u Sremu. Od tog trenutka taj region Srbije zauvek će biti urezan u njegovu dušu, srce ali i njegovu umetnost. Srem, okolina Šida, ali i obronci Fruške gore najprepoznatljiviji su motivi na njegovim slikama.

Naslikao je oko 800 slika, 400 skica i crteža, preko 300 ulja na platnu, radio brojne scenografije, oslikavao restorane, a njegova najpoznatija dela su „Pijana lađa”, „Doručak na travi”, „Luksemburški park”, „Šiđanke”, „Selo”, „Kupačica”... i brojne druge. Živeo je na relaciji Pariz - Šid, a smatra se da je doneo kubizam na naše prostore.

- Bio je izuzetno obrazovan umetnik, učio je francuski da bi mogao da prati literaturu iz oblasti umetnosti, govorio je savršeno i nemački i već na akademiji se pokazao kao talentovan. Ako vam kažem da je njegovom krugu u Parizu pripadao i Pikaso, to dovoljno govori. Sava Šumanović apsolutno pripada svetskoj umetničkoj baštini - rekla je istoričarka umetnosti Ljubica Miljković, a prenosi BBC.

Svi i dalje pamte izložbu u Beogradu od 400 dela u septembru 1939. godine, kada su Terazije, Knez Mihailova i druge centralne ulice prestonice bile preplavljene ljudima koji su želeli da vide dela Save Šumanovića.

Međutim, tada se nadvio crni oblak nad Evropom ali i našom Srbijom, jer je izbio Dugi svetski rat. Nažalost, Srbima nisu bili pretnja samo nacisti i Vermaht, već ustaše koje su čekale trenutak da stvore svoju ozloglašenu Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH), kako bi napravili etnički čistu Hrvatsku. NDH je sistematski istrebljavala Srbe, Jevreje, Rome, ali prevashodno Srbe, donosila je niz diskriminatornih zakona, organizovala racije, logore...Žrtve su bile deca, muškarci i žene podjednako, a njihovi okrutni načini ubijanja šokirali su čak i naciste. NDH je obuhvatala teritoriju današnje Hrvatske, BiH i našeg Srema sve do Zemuna. Sve srpsko življe se našlo na udaru, a tako i poznati Sava Šumanović. Nažalost, stradao je u zastrašujućem genocidu nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Odveden je 28. avgusta 1942. u zloglasni zatvor u Sremskoj Mitrovici (tada nazvanoj Hrvatska Mitrovica), gde su ga mučili dva dana, lomili mu ruke i noge, zatim ga usmrtili i bacili u masovnu grobnicu sa stotinama drugih Srba. Raciju u kojoj je ubijen sprovodio je ustaša Viktor Tomić, međutim, niti on, niti direktni mučitelji i ubice Srba u toj raciji nikada nažalost nisu odgovarali. Nakon rata Tomić je pobegao iz Jugoslavije, a nekoliko godina kasnije izvršio je samoubistvo.

Zabranili ćirilicu, prestao da se potpisuje

U NDH je donet niz diskriminatornih zakona, među kojima i zabrana ćirilice. Pošto se Šumanović potpisivao ćirilicom na svojim slikama, odlučio se na tihi bojkot, prestao je da potpisuje slike ostavljajući samo godinu, što je i te kako odzvanjalo kroz NDH s obzirom na to da je reč o jednom od najviđenijih Srba.

Bio dostojanstven do kraja

Prema iskazu svedoka, kada je čuo da je počela ustaška racija i da dolaze i po njega, odlučio je da se okupa, lepo obuče, očešlja i sredi, kako ne bi bio neuredan i na takav način pokazao dostojanstvo, i svoje i svojih sunarodnika Srba.

