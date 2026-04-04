Šok u Zagrebu: dečju igru uz samo korito reke Save, tačno ispod Mosta mladosti na strani Borovja, danas je prekinuo jeziv pronalazak! Nije dugo trebalo da na mesto događaja pristigne policija s ekipom za uviđaj.

Iz PU zagrebačke su kratko potvrdili da su oko 11.50 primili dojavu da su ispod mosta u reci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti, kao i da je istraga u toku. Kako saznaje Jutarnji list, maloletne osobe su u vodi uz obalu, gde se nalazi veliko kamenje i olakšani pristup reci, pronašli vrećicu.

Prema nezvaničnim informacijama, u plastičnoj vrećici je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja.

Policija je na mestu pronalaska izuzela sve tragove koje bi se mogli povezati sa samom vrećicom, ali pitanje je na kojoj lokaciji je ona bačena u vodu, kao i pod kojim okolnostima. Proteklih nedelja Sava je poprilično bila nabujala tako da se uzduž samog toka reke krije odgovor na to pitanje.

Po završetku uviđaja koji je danas trajao satima, lobanja je prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti, vreme kao i identitet osobe. Je li u pitanju muškarac ili žena te da li je uzrok smrti krivično delo ili samoubistvo, zasad se može samo spekulisati.

Alo/Jutarnji

