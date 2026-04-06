Iran i Sjedinjene Države su dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu u ponedeljak i da ponovo otvori Ormuski moreuz, preneo je danas Rojters, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa predlogom.

Prema navodima izvora, Pakistan je sastavio okvir za okončanje neprijateljstava i dostavio ga Iranu i SAD protekle noći, navodeći dvostepeni pristup sa momentalnim prekidom vatre nakon čega sledi sveobuhvatni sporazum.

"Svi elementi moraju biti dogovoreni danas", rekao je izvor, dodajući da će početni dogovor biti strukturiran kao memorandum o razumevanju finalizovan elektronskim putem preko Pakistana, jedinog komunikacionog kanala u pregovorima.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da Sjedinjene Države, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Izvor je rekao Rojtersu da je načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, bio u kontaktu "celu noć" sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, uz 15-20 dana za finalizaciju šireg rešenja. Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu. Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

Rečeno je da je Iran primio poruke od posrednika, uključujući Pakistan, Tursku i Egipat. Očekuje se da će konačni sporazum uključivati obavezu Teherana da neće težiti nuklearnom oružju, u zamenu za ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine, rekao je izvor. Dva pakistanska izvora rekla su da se Iran još uvek nije obavezao uprkos intenziviranoj civilnoj i vojnoj aktivnosti.

"Iran još nije odgovorio", rekao je jedan izvor, dodajući da predlozi koje su podržali Pakistan, Kina i Sjedinjene Države za privremeni prekid vatre do sada nisu doveli do prihvatanja obaveza.