Danilovgradska policija će danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneti krivičnu prijavu protiv zatvorenika iz Republike Srbije koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, zbog sumnje da je na štetu muškarca sa KiM izvršio krivično delo iznuda u pokušaju - saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad su 27. marta 2026. godine, od strane rukovodstva Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, putem dežurne službe obavešteni da im se obratio zatvorenik E.R. (39), sa Kosova i Metohije, navodeći da su mu od strane drugog zatvorenika, kojeg ne poznaje, upućene ozbiljne pretnje po život i telo ukoliko mu ne uplati novac u iznosu od 700 evra na ime lica B.M., koje mu je dostavljeno u pisanoj formi, na papiru.

- Sa događajem je upoznat nadležni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je policijskim službenicima izdao konkretne naloge u odnosu na preduzimanje daljih mera i radnji. Postupajući po tim nalozima, službenici kriminalističke policije Odelenja bezbednosti Danilovgrad su, u saradnji sa službenicima UIKS-a, preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti, na osnovu kojih su identifikovali drugog zatvorenika B.M. (29), državljanina Republike Srbije, od kojeg su prikupljena potrebna obaveštenja - navodi se u saopštenju.

Dodaju da se nakon preduzetih svih mera i radnji, prikupljenih obaveštenja i sprovedene kriminalističke obrade, nadležni tužilac izjasnio da se u navedenom slučaju radi o krivičnom delu iznuda u pokušaju, te naložio da se protiv B.M. podnese krivična prijava i dostave svi spisi predmeta na dalje postupanje iz nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

