Prema navodima svedoka i lokalnih medija, malo dete je palo sa prozora višespratnice, ali je zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika izbegnuta tragedija.

Dete palo sa prozora, završilo na tendi

Slučajni prolaznici primetili su neobičnu situaciju na jednoj stambenoj zgradi, nakon čega su shvatili da je dete palo sa visine i završilo na tendi koja se nalazi na spoljašnjem delu objekta.

Informaciju je prvi objavio Telegram kanal „112“, a ubrzo su je preneli i ruski mediji.

Herojska reakcija prolaznika sprečila tragediju

Jedan od prisutnih građana bez oklevanja se popeo na konstrukciju tende, pažljivo uzeo dete i predao ga drugom muškarcu. Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji, sprečeno je da situacija preraste u tragediju.

Na lice mesta ubrzo je stigla medicinska ekipa koja je preuzela dete. Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, a nadležni organi još uvek nisu izdali zvanično saopštenje.

Snimak iz Moskve izazvao lavinu reakcija na mrežama

Video snimak incidenta iz naselja Oktjabrski brzo se proširio društvenim mrežama i privukao veliku pažnju javnosti. Korisnici su u komentarima pohvalili hrabrost prolaznika, nazivajući ih herojima i ističući koliko je važno reagovati u hitnim situacijama.

