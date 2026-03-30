Mirjana Pajković uhapšena je zbog prekoračenja maksimalno dozvoljene brzine, upravljala je vozilom brzinom od 202 km/h, saopštila je policija.

Tačno je da me policija zaustavila zbog prekoračenja brzine. Oduzeli su mi automobil, potvrdila je za 24sata Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Podsetimo, Pajković je na auto-putu vozila čak 202 km/h, piše Portal Analitika. Policija ju je uhapsila na području Kolašina.

– Imenovana je uhapšena zbog prekoračenja maksimalno dozvoljene brzine, upravljala je vozilom brzinom od 202 km/h – napisali su iz policije na društvenim mrežama. Tamo su ujedno i objavili snimak njene vožnje.

– Ovo postaje skandal, iživljavanje. Rekli su mi da će mi uzeti mobilni telefon, ali sam ih uverila da to ne smeju. Takođe su me testirali na droge i alkohol, sve je bilo negativno. Sudija je naveo i da su prekršili zakon jer su me testirali na opijate van vozila, u policijskoj stanici – kaže Pajković.

Navodi i da se objavom snimka njene vožnje policija „upisala u senzaciju objavljivanja snimaka“.

– Žurilo mi se kod frizera. Razumem ljude koji su mi se ranije žalili, ovo je pravo iživljavanje – kaže Pajković. Ova bivša državna sekretarka našla se u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kada su u javnost procurili eksplicitni snimci i fotografije Pajković, tada državne sekretarke u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počeli su da se šire društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama.

Pajković tvrdi da je mesecima bila izložena ucenama i pretnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

– Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mog broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vežba šta će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim pretnjama po život i ucenjivanjima da će cela Crna Gora videti nešto što mene ugrožava. Htela sam da sačuvam ugled institucija pa sam dugo o tome ćutala. Postupak u kojem sam učestvovala sproveden je nezakonito, podnela sam tužbu protiv službe predsednika države jer su sprečili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi – rekla je ranije za 24sata.



