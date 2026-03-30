Iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili da je požar izbio oko 3:30 ujutro i da je zahvatio više vozila.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar su naveli da je na terenu bilo šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila koji su intervenisali i uspešno ugasili požar.

Iako još nema zvaničnih informacija o visini materijalne štete, na fotografijama koje su iz PVJ Mostar objavili na društvenim mrežama vidljivo je da su vozila znatno oštećena, prenela je sarajevska N1.

Inače, ovo još jedan u nizu incidenata na području Mostara.