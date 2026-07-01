Približavanje Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije korisnicima penzija nastavljeno je 30. juna u beogradskim opštinama Zemun i Palilula.

Sa ukupno oko 800 penzionera razgovarali su Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kao i čelni ljudi ove dve opštine, Gavrilo Kovačević i Ivana Medić. Penzionere su najviše interesovali detalji paketa mera za unapređenje životnog standarda koji je, 29. juna, predstavio predsednik Republike, Aleksandar Vučić.

Direktor Fonda objasnio je pojedinosti jednokratne novčane podrške za penzionere u zavisnosti od visine penzija koju primaju. Ognjenović je naveo da u prvu kategoriju penzionera koji će dobiti jednokratnu pomoć ulaze oni koji imaju prinadležnosti do iznosa minimalne penzije, odnosno do 31.092 dinara - oni će dobiti 35.000 dinara. Penzioneri čija penzija iznosi od 31.093 do 56.848 dinara primiće 27.500 dinara, dok će svi penzioneri koji imaju penziju veću od prosečne dobiti 20.000 dinara.

"Za mere namenjene penzionerima država će izdvojiti 377,2 miliona evra, a podršku će dakle dobiti svih 1,66 miliona penzionera u Srbiji. Ovo je najveći paket mera koji je država ikad imala za svoje građane. Jako je važno da kažemo da su inicijalni predlozi za ove mere koje sad sprivodimo nastali na tribinama i zato mi je važno da vas saslušamo, da zajednički pravimo planove jer samo ujedinjeni, samo kao jedan tim možemo da rešavamo probleme građana", istakao je Ognjenović.

On je naveo da će država, takođe, obezbediti i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za odmor u Srbiji, kao i finansijsku podršku za borce i za korisnike socijalnih davanja, nižu cenu struje i lekova.

"Nikada država nije bolje brinula o svojim građanima i mislim da je i ovaj paket mera pokazao da nam je kontinuirana briga o građania, a posebno o penzionerima, najvažnija. Treba reći i da su ove mere obezbeđene sredstvima iz prihoda države, što govori o stabilnim finansijama i o odgovornom poslovanju Fonda PIO", naglasio je Relja Ognjenović.

Poruke Saveza penzionera

Predsednik SAPENS-a, prof. dr Andreja Savić, rekao je da ova tribina dolazi u lepom trenutku, jer smo juče čuli plan socijalnih mera koji je izneo predsednik Republike i danas je prilika da čujemo prve impresije korisnika penzija.

"Na dosadašnjim tribinama mi smo zaista čuli brojne ideje, brojne sugestije, i neke od tih ideja, vrlo bitne, ugrađene su u ovaj plan socijalnih mera. Mi uvek pozdravljamo sve aktivnosti koje državni vrh preduzima na planu povećanja penzija i društvenog standarda penzionera i mislimo da je ovde zaista održana reč", naveo je Savić.

BONUS VIDEO