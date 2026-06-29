Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima i predstavlja paket ekonomskih mera vredan više od 600 miliona evra, kojim će biti obuhvaćeno više od dva miliona građana.

Govoreći o podršci socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, predsednik je saopštio da će pomoć dobiti primaoci socijalne pomoći, porodice koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, kao i korisnici boračkog dodatka i borci.

- Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148.658 građana, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, to imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji, njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom. Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25. 000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara.

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