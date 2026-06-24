Na pojeftinjenje energenata uticao je pojačani tankerski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kao i napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, preneo je Trejding ekonomiks.

To je ublažilo strahove na tržištima zbog mogućih prekida u globalnom snabdevanju energentima.

Prema navodima međunarodnih energetskih organizacija, brodarski prevoznici ponovo koriste jednu od najvažnijih svetskih pomorskih ruta uz veće poverenje, nakon bezbednosnih garancija koje je pružila Međunarodna pomorska organizacija.

Dodatni pritisak na pad cena došao je nakon procene Međunarodne agencije za energetiku da Ujedinjeni Arapski Emirati trenutno izvoze naftu na nivou od gotovo 85 odsto obima zabeleženog pre izbijanja sukoba, pri čemu je iz Persijskog zaliva u proteklom periodu isporučeno oko 60 miliona barela.

Zahvaljujući rastu izvoza i normalizaciji transporta, cene nafte su sada oko 40 odsto niže u odnosu na najviše nivoe dostignute tokom ratnih dešavanja.

Istovremeno, tržište je uglavnom zanemarilo najnovije podatke američke Uprave za energetske informacije, prema kojima su zalihe sirove nafte u SAD pale na najniži nivo u više od četiri decenije, dok su zalihe u ključnom skladišnom centru Kušing pale ispod minimalnih operativnih kapaciteta.

Tržište trenutno veću pažnju posvećuje stabilizaciji međunarodnih tokova snabdevanja nego smanjenju američkih zaliha.