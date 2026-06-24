Stručnjaci objašnjavaju da nije važno samo da li su venecijaneri spušteni, već i kako su postavljene njihove letvice.

Detalj koji pravi razliku

Naizgled beznačajan detalj može značajno uticati na količinu toplote koja ulazi u prostoriju.

Kako objašnjava Aleksi Heikila iz energetske savetodavne službe grada Helsinkija, kod aluminijumskih venecijanera posebno je važan smer zakrivljenosti letvica. Tokom leta njihova izbočena strana trebalo bi da bude okrenuta ka spolja. Na taj način veći deo sunčevih zraka odbija se pre nego što dospe u unutrašnjost, pa se prostor manje zagreva.

Ako su letvice okrenute na suprotnu stranu, one upijaju više toplote i potom je isijavaju u prostoriju, zbog čega temperatura može dodatno da poraste. Takav položaj može biti koristan tokom hladnijih meseci, kada je cilj zadržavanje toplote.

Važnu ulogu ima i boja venecijanera. Svetlije površine bolje odbijaju sunčevu svetlost, pa bi leti svetla strana trebalo da bude okrenuta ka spolja. Tamne površine, s druge strane, apsorbuju više toplote i doprinose zagrevanju prostorije.

Kako postaviti venecijanere?

Stručnjaci ističu i da su spoljašnji venecijaneri znatno efikasniji od unutrašnjih. Oni zaustavljaju sunčeve zrake pre nego što stignu do stakla, dok unutrašnji sistemi ne mogu da spreče zagrevanje samog prozora.

Za što prijatniju temperaturu u domu, preporučuje se da:

izbočena strana letvica bude okrenuta ka spolja;

svetlija strana venecijanera bude usmerena prema spolja;

venecijaneri na osunčanoj strani budu spušteni tokom najtoplijeg dela dana;

prozori ostanu zatvoreni dok je napolju toplije nego u stanu;

provetravanje obavljate rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže.

Uz nekoliko jednostavnih podešavanja, venecijaneri mogu postati veoma efikasna zaštita od letnjih vrućina i pomoći da vaš dom ostane prijatno rashlađen čak i tokom najtoplijih dana, piše Chip.de.