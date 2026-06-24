Ranije danas, Zelenski je izjavio da su repetitori signala dronova navodno instalirani u Belorusiji prestali sa radom 22. juna nakon njegovih pretnji.

- Pobedio je repetitore koje je sam izumeo. Kada nedostaju stvarna dostignuća, koriste se pobede nad sopstvenim fantazijama - navodi se u poruci objavljenoj na Dmitrukovom Telegram kanalu, prenose RIA Novosti.

Komunikaciona oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Ukrajinski predsednik je ranije rekao da se sistemi sastoje od opreme postavljene na komunikacionim tornjevima i da se koriste za podršku ruskim napadima dronova na Ukrajinu.

