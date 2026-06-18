Kako se približava vrhunac letnje turističke sezone, sve više građana regiona planira odmor u Neumu, jedinom gradu Bosne i Hercegovine na jadranskoj obali. Zahvaljujući povoljnijim cenama u odnosu na mnoga letovališta u Hrvatskoj, dobroj lokaciji i razvijenoj turističkoj ponudi, Neum i ove godine privlači veliki broj turista.

Iako su troškovi odmora porasli u odnosu na prethodne godine, boravak u ovom primorskom mestu i dalje važi za jednu od najisplativijih opcija za letovanje na Jadranu.

Koliko košta smeštaj u špicu sezone

Prema aktuelnim ponudama na platformama za rezervaciju, apartmanski smeštaj za dve osobe tokom glavne sezone najčešće košta između 100 i 140 konvertibilnih maraka, odnosno oko 6.000 do 8.400 dinara po noćenju.

Putnici sa skromnijim budžetom mogu pronaći smeštaj po cenama od 70 do 90 KM, što je približno od 4.200 do 5.400 dinara. S druge strane, apartmani uz samu obalu ili sa pogledom na more dostižu cenu od 300 KM i više po noćenju, odnosno preko 18.000 dinara.

Cene hrane, pića i parkinga

Kafa u ugostiteljskim objektima uglavnom košta između 2 i 5 KM, dok se cena pice kreće od 12 do 20 KM.

Za porciju ćevapa potrebno je izdvojiti od 10 do 16 KM, dok se riblji specijaliteti i jela od morskih plodova naplaćuju između 20 i 50 KM, u zavisnosti od restorana i vrste obroka.

Večera za dve osobe sa pićem u prosečnom restoranu košta od 40 do 80 KM.

Dodatni trošak za goste koji dolaze automobilom predstavlja parking. Dnevna parking karta uglavnom košta između 10 i 14 KM, mada brojni hoteli i apartmani svojim gostima obezbeđuju besplatno parking mesto.

Prema procenama, dve osobe tokom vrhunca turističke sezone za jedan dan odmora u Neumu treba da izdvoje između 160 i 280 KM.

To znači da je za sedmodnevno letovanje potrebno planirati budžet od približno 1.120 do 1.960 KM, odnosno oko 67.200 do 117.600 dinara, u zavisnosti od izbora smeštaja i ličnih navika tokom odmora.

Uprkos rastu cena poslednjih godina, Neum ostaje jedna od najpovoljnijih destinacija na Jadranu za turiste koji žele letovanje na moru bez velikog opterećenja za kućni budžet.