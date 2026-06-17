Luksuzna jahta za svega jedan švajcarski franak, odnosno oko 140 dinara? Na platformi „Rikardo“ (Ricardo) trenutno traje licitacija za model Sealine F44, sa vezom na Bilskom jezeru. Prodavci sve češće pokušavaju da privuku pažnju postavljanjem ekstremno niske početne cene.

Ova početna cena mnoge je ostavila bez teksta. Četrdesetdevetogodišnjak iz kantona Bern ponudio je svoju luksuznu jahtu na prodaju sa početnom cenom od samo jednog franka.

- Po ceni od jednog franka svako licitira. Svesno sam želeo da idem drugim putem - rekao je prodavac.

Više od 100 ponuda

Plan se očigledno isplatio, jer je već pristiglo više od 100 ponuda, a zainteresovani vode pravu borbu za luksuzno plovilo.

Na prodaju je Sealine F44 iz 2000. godine. Prema oglasu, jahta ima svega 473 radna sata motora i nalazi se na Bilskom jezeru.

Za švajcarske uslove oprema se smatra luksuznom. Na brodu se nalaze glavna spavaća soba sa bračnim krevetom, još jedna kabina, kuhinja, dnevni boravak i potpuno opremljeno kupatilo.

Posebno važna stavka je i to što kupac može da preuzme postojeći vez u brodogradilištu, što je velika prednost s obzirom na to da su mesta za vez veoma tražena.

Trenutna najviša ponuda iznosi nešto manje od 78.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 11 miliona dinara.

Nova vredi skoro 110 miliona dinara

Nova jahta ovog modela košta oko 850.000 franaka, što je približno 120 miliona dinara.

Aukcija se završava 25. juna u 19.06 časova, a do tada se očekuje da će cena dodatno rasti.

Ponude sa simboličnim početnim cenama od jednog franka na platformama poput „Rikarda“, „Tutija“ (Tutti) ili „Ibeja“ (eBay) redovno privlače veliku pažnju korisnika.

Blick