Stanovnik Katonsvila, koji je sebe opisao kao skeptika prema lutriji, rekao je zvaničnicima Lutrije Merilenda da se njegov stav o lutriji omekšao kada je video drugog kupca na benzinskoj pumpi u Milford Milu kako unovčava nagradu od 400 dolara.

Kako kaže za kupio je greb tiket za 5 dolara.

Ispostavilo se da je dobio 50.000 dolara.

Par je rekao da će njihov dobitak biti iskorišćen kao učešće za kupovinu novog doma.

Čovek je svoj dobitak nazvao „čudesnim blagoslovom“ i rekao da nema nameru da više igra nagradne igre, prenosi Upi.com.

BONUS VIDEO