Tržište splavova u Srbiji, naročito u Beogradu, beleži veliki rast u poslednjih nekoliko godina. Današnji splav više nije samo prostor za zabavu ili ribolov, već funkcioniše kao luksuzna vikendica ili komercijalni objekat za iznajmljivanje na dan. Popularnost ove vrste nekretnina raste zbog mogućnosti da spojite mir na vodi sa potencijalom zarade.

Cene gotovih splavova značajno variraju u zavisnosti od lokacije, kvadrature, tipa pontona i, što je ključno, prava na korišćenje mesta na obali.

Kupovina gotovog splava

Najbrži način da postanete vlasnik splava je kupovina već postojećeg objekta. Na tržištu se mogu naći splavovi od 30.000 evra, dok luksuzni splavovi dostižu i nekoliko stotina hiljada evra.

Povoljan segment (30.000 – 50.000 evra): U ovom cenovnom rangu nalaze se manji ili stariji splavovi koji zahtevaju dodatna ulaganja, poput zamene dasaka, popravke prilaznog mosta ili pontona. Ovi splavovi se obično nalaze na mirnijim lokacijama izvan centra Beograda, kao što su Umka, Obrenovac ili delovi Ada Međice i Ada Ciganlije. Na primer, splav od 50 kvadratnih metara na Umci može se naći za oko 30.000 – 40.000 evra.

U ovom cenovnom rangu nalaze se manji ili stariji splavovi koji zahtevaju dodatna ulaganja, poput zamene dasaka, popravke prilaznog mosta ili pontona. Ovi splavovi se obično nalaze na mirnijim lokacijama izvan centra Beograda, kao što su Umka, Obrenovac ili delovi Ada Međice i Ada Ciganlije. Na primer, splav od 50 kvadratnih metara na Umci može se naći za oko 30.000 – 40.000 evra. Srednji segment (50.000 – 100.000 evra): Ovi splavovi su noviji, često sa spratom, kvadrature 60–100 kvadratnih metara, modernije opremljeni i smešteni na popularnim lokacijama duž Save i Dunava. U cenu je često uključen kvalitetan ponton, solarni paneli i izolacija, što ih čini pogodnim za stalno korišćenje.

Ovi splavovi su noviji, često sa spratom, kvadrature 60–100 kvadratnih metara, modernije opremljeni i smešteni na popularnim lokacijama duž Save i Dunava. U cenu je često uključen kvalitetan ponton, solarni paneli i izolacija, što ih čini pogodnim za stalno korišćenje. Luksuzni segment (preko 100.000 evra): Splavovi u ovom rangu funkcionišu kao moderne vile na vodi sa bazenima, đakuzijima, staklenim zidovima i pametnim sistemima, često na ekskluzivnim lokacijama poput Savskog keja. Cene luksuznih splavova mogu premašiti 200.000 evra, dok cena kvadrata dostiže i 1.500 evra.

Bitno je napomenuti da je splav sa plaćenim zakupom vodnog zemljišta i urednim dozvolama vredniji od splava bez mesta ili dozvole, jer njegova legalna lokacija direktno utiče na tržišnu cenu.

Izgradnja novog splava

Ako želite splav po meri, gradnja novog objekta pruža potpunu slobodu dizajna, ali je znatno skuplja i zahtevnija. Cena gradnje “ključ u ruke” kreće se između 600 i 1.200 evra po kvadratnom metru, zavisno od korišćenih materijala.

Izgradnja se deli na dve faze: plovna osnova i sam objekat.

Plovna osnova: Temelj svakog splava su pontoni – plastični koštaju od 100 do 250 evra po komadu ili dužnom metru, dok čelični zahtevaju antikorozivnu zaštitu, ali nude veću nosivost. Za splav od oko 50 kvadratnih metara, samo pontonska baza može koštati između 8.000 i 15.000 evra.

Temelj svakog splava su pontoni – plastični koštaju od 100 do 250 evra po komadu ili dužnom metru, dok čelični zahtevaju antikorozivnu zaštitu, ali nude veću nosivost. Za splav od oko 50 kvadratnih metara, samo pontonska baza može koštati između 8.000 i 15.000 evra. Objekat: Na pontone se zida konstrukcija od drveta, sendvič panela ili čeličnih elemenata obloženih modernim fasadama. Cena gradnje je slična montažnoj gradnji, od 400 do 800 evra po kvadratu. Dodatni troškovi uključuju struju (solarni paneli), tehničku vodu, filtraciju i uređenje enterijera.

Skriveni troškovi i održavanje

Posedovanje splava uključuje godišnje obaveze: zakup mesta, plovidbenu dozvolu, tehnički pregled i redovno održavanje. Čišćenje nanosa sa reke, kontrola sajli, nivelacija i zaštita materijala su neizbežni troškovi. Osnovno godišnje održavanje zahteva najmanje 500–1.000 evra.

Isplativost investicije

Splav-vikendica danas nije samo luksuz za uživanje, već i profitabilna investicija. Iznajmljivanje splava na dan za razne događaje može doneti nekoliko stotina evra po noćenju. Investicija od 50.000 evra u kvalitetan splav sa dozvolama može se brzo isplatiti tokom sezone od maja do oktobra. Za ličnu upotrebu, vrednost je nematerijalna – mir i privatnost na vodi, ali sa obavezom stalnog nadzora i brige o objektu, piše Kurir.