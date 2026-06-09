U pitanju je preokret u odnosu na mart kada su porudžbine porasle za revidiranih 4,5 odsto, napominje se u saopštenju.

Najveći negativan uticaj na aprilski pad imala je automobilska industrija, gde su nove porudžbine smanjene za 5,3 odsto u odnosu na prethodni mesec.

Značajan pad zabeležen je i u sektoru proizvodnje električne opreme, gde su porudžbine potonule 16,3 odsto, dok je mašinska industrija zabeležila pad od 7,4 odsto.

Posmatrano prema nameni proizvoda, porudžbine kapitalnih dobara smanjene su za 2,9 odsto, porudžbine intermedijarnih proizvoda za 4,4 odsto, dok su porudžbine robe široke potrošnje pale za 6,7 odsto.

Narudžbine iz inostranstva pale su za 4,2 odsto međumesečno, a domaće narudžbine iz Nemačke za 2,9 odsto.

Na kvartalnom nivou, u periodu od februara do aprila porudžbine su bile za 3,1 odsto niže nego u prethodna tri meseca, dodaje se u saopštenju na veb stranici Destatisa.

Uprkos slabijim porudžbinama, promet nemačke prerađivačke industrije blago je porastao.

Realni promet u aprilu bio je za 0,1 odsto veći nego u martu, dok je na godišnjem nivou zabeležen rast od 0,6 odsto.