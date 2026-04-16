Za učešće na ovom festivalu do sada je prijavljeno više od 50 destilerija, a očekuje se predstavljanje oko 60 brendova.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Veljko Jovanović ističe da ovi podaci već sada govore da imamo najveći regionalni festival rakije i jakih alkoholnih pića.

„To je, zaista, rekord festivala“, rekao je Jovanović na konferenciji za medije u PKS.

Jovanović ističe da očekuje više hiljada posetilaca imajući u vidu da se ovogodišnji festival organizuje na više od 2.000 kvadratnih metara izložbenog prostora.

„Što se samog programa tiče, posetiocima će biti zanimljiv kurs senzorne degustacije koji je otvoren za one koji imaju premijum ulaznice, a koji potrošače uči da prepoznaju sve što je kvalitetno u rakiji“, kazao je Jovanović.

Tokom dva dana festa posetioci će moći da prisustvuju prezentaciji koktela od rakije, koju će voditi jedan od najvećih zvezda barmenske scene u Evropi i svetu Zoran Radomirović.

„Imaćemo i dva panela, jedan je posvećen tržištu, a drugi edukaciji HoReCa sektora i potrošača, kao i promociji rakijske čaše“, naveo je Jovanović.

Ovogodišnji festival održava se uz podršku Privredne komore Srbije i kompanije Zlatiborac. Ulaznice su dostupne putem GIGS TIX-a.

Već 18 godina „Beogradski rakija fest“ neguje kulturu proizvodnje i ispijanja rakije, kreirajući srpsku i regionalnu rakijsku scenu.

Branko Nešić, osnivač festivala i vlasnik destilerije "Branko" ističe da je cilj festivala edukacija stručne javnosti kroz sistem takmičenja i ocenjivanja ali i unapređivanja standarda proizvodnje.

"Cilj nam je da srpska rakija postane svetski brend i da potrošači budu upoznati sa standardima koje postavljamo i koje ćemo još više unaprediti", kaže Nešić.

Rakija je jako alkoholno piće koje se pravi isključivo destilacijom čistog voća. U Srbiji je najzastupljenija rakija od šljive, ali su poslednjih decenija postali sve popularniji i drugi destilati od kruške, kajsije, dunje ili jabuke.

Miloš Škorić, vlasnik destilerije " Gorda" ukazuje da je izvozni potencija rakije ogroman. "Jako je važno udruživanje, promocija i da budemo lideri u regionu. Naša zemlja i teroar daju najlepše voće tako da imamo predispozicije da proizvedemo nešto najbolje",ističe Škorić.

O specifičnostima inostranih tržišta, zahtevima i ukusima potrošača govorio je Milan Zarić, vlasnik destilerije " Zarić" koji se obratio iz Japana gde trenutno predstavlja svoje proizvode japanskim partnerima i potrošačima.

"Svako tržište za sebe je specifično i iziskuje energiju,trud i zahteva timski rad", rekao je Zarić. Ocenjuje da je tržište Japana gde je viski vrlo zastupljen, vrlo specifično, ali da je uz stalnu edukaciju i rad na ukusima potrošača uspeh moguć.

Više desetina hiljada posetilaca u proteklih osamnaest godina imalo je priliku da na "Beogradskom rakija festu" proba najkvalitetnije destilate i sazna više o tehnologiji proizvodnje, tržištu i inovacijama.

Festival je jedinstvena prilika da se na jednom mestu sretnu proizvođači, konzumenti, eksperti za degustaciju i ocenjivanje i svi kojima je to prvi susret sa rakijom.