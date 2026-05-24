Vodonik se već dugo smatra jednim od najperspektivnijih goriva budućnosti. Tokom njegove upotrebe ne nastaje ugljen-dioksid – jedini nusproizvod je voda. Kako prenosi portal Science Alert, problem, međutim, ostaje skupa i energetski zahtevna proizvodnja čistog vodonika, koja se i dalje često zasniva na fosilnim gorivima. Zato naučnici sve više pažnje usmeravaju na takozvani beli vodonik, odnosno prirodne zalihe koje se nalaze u Zemljinoj kori.

Istraživači sa Univerziteta u Torontu i Univerziteta u Otavi analizirali su uzorke uzete iz 35 bušotina u okolini rudnika. One su dosezale i do 2,9 kilometara dubine. Na pojedinim lokacijama merenja su sprovođena više od decenije kako bi se proverilo da li emisija vodonika ostaje na stabilnom nivou.

Rezultati su se pokazali veoma obećavajućim. Prema procenama, nalazište bi moglo da obezbeđuje oko 4,7 miliona kilovat-sati energije godišnje. To je količina dovoljna za snabdevanje oko 400 domaćinstava tokom cele godine.

To bi mogao da bude važan deo energetske tranzicije

Istraživači naglašavaju da otkriće može biti značajno ne samo za Kanadu. Ako slična nalazišta budu pronađena i u drugim delovima sveta, prirodni vodonik mogao bi da postane važan deo energetske tranzicije i smanjenja emisije CO₂.

To znači da bi eksploatacija minerala i proizvodnja vodonika mogle da funkcionišu paralelno, bez potrebe za izgradnjom skupe transportne infrastrukture.

Potraga se nastavlja

Tokom mnogo godina prirodni vodonik bio je tek zanimljivost za naučnike koji proučavaju podzemne mikroorganizme. Međutim, danas se o njemu sve češće govori kao o potencijalnom izvoru čiste energije budućnosti. Autori istraživanja ističu da svet intenzivno traga za novim načinima povećanja dostupnosti vodonika.

(O2.pl)










