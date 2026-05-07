Memorandum su potpisali generalni sekretar BIE Dimitri Kerkentzes (Dimitri Kerkentzes), direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i direktorka Svetskog ekspo muzeja Liu Ventao (LIU Wentao), u prisustvu predstavnika Svetskog ekspo muzeja, Šangajske opštinske administracije za kulturu i turizam, Generalnog konzulata Republike Srbije u Šangaju, kao i predstavnika medija i institucija.

Potpisivanjem Memoranduma postavljeni su temelji za saradnju koja će doprineti jačanju međunarodne vidljivosti Ekspa 2027 Beograd, očuvanju njegovog nasleđa i daljem razvoju globalnog Ekspo dijaloga.

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da potpisivanje Memoranduma predstavlja važan korak u izgradnji trajnog nasleđa predstojeće izložbe.

„Tema naše izložbe, „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, nosi univerzalnu poruku zajedništva, kreativnosti i snage ljudskog duha. Kroz ovu saradnju sa Međunarodnim biroom za izložbe (BIE) i Svetskim ekspo muzejom potvrđujemo da Ekspo nije samo događaj, već vizija koja povezuje ljude, inspiriše generacije i ostavlja trajno nasleđe“, rekao je Jerinić.

On je podsetio da je više od 130 zemalja do sada potvrdilo učešće na Ekspu 2027 Beograd, što ovu izložbu svrstava među specijalizovane izložbe na kojima je učešće zemalja najbrže potvrđivano.

Memorandumom je predviđena saradnja u tri faze. U periodu do početka izložbe, Svetski ekspo muzej i Ekspo 2027 Beograd zajednički će organizovati promotivne aktivnosti u Šangaju i Kini, sa ciljem predstavljanja Ekspa 2027 Beograd kineskoj i međunarodnoj javnosti.

Tokom trajanja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Svetski ekspo muzej učestvovaće na izložbi sa sopstvenim paviljonom, u kojem će posetiocima predstaviti postavku posvećenu temi izložbe, istoriji međunarodnih izložbi i ulozi Ekspo u oblikovanju globalnog razvoja.

Po završetku Ekspa 2027 Beograd, saradnja će biti nastavljena kroz organizaciju posebne izložbe u Šangaju posvećene nasleđu beogradskog Ekspa, dok će deo eksponata i dokumentacije prikupljenih tokom izložbe postati deo trajne postavke Svetskog ekspo muzeja.

