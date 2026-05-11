Ugovor su potpisali ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju u Ministarstvu spoljnih poslova SAD i komesar sekcije za Ekspo 2027 Sara Rodžers, kao i direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.





Ministarka Lazarević je tim povodom poručila da će SAD imati veliki paviljon na Ekspu naredne godine i dodala da veruje da će ta zemlja značajno doprineti događaju, koji Srbija smatra velikom razvojnom šansom.



"SAD će imati veliki paviljon na divnom mestu i verujem da će, bar ono što su pokazale dosadašnje međunarodne izložbe, dati važan doprinos onome što mi ovde u Srbiji smatramo našom velikom razvojnom šansom - razvojnom šansom za Beograd, za Srbiju, ali i za ceo region", rekla je ministarka.



Kada je reč o bilateralnim odnosima Srbije i SAD, ona je naglasila da se oni intenzivno razvijaju i ekonomski i politički.



Lazarevićeva je podsetila i da su važne američke kompanije uključene u infrastrukturne projekte od kapitalnog značaja u Srbiji.



Govoreći o svom boravku u Beogradu i značaju potpisanog Ugovora, Rodžers je istakla da je njen posao kao podsekretarke za javnu diplomatiju da ima dobar odnos, ne samo sa Vladom Srbije, koji prema njenim rečima već postoji, već sa Srbijom u najširem smislu.



“Ne mogu da zamislim veći adut na našoj strani u tom nastojanju od američkih kompanija koje vole da investiraju ovde, vole da zapošljavaju ljude iz Srbije i koje se raduju učešću na ovom Ekspu”, ukazala je Sara Rodžers.



Ona je ocenila da je Ekspo prilika da se angažuje i inspiriše globalna publika i da se promovišu ekonomski i komercijalni interesi Sjedinjenih Američkih Država, što je, kako je navela, u obostranom interesu.

Uzbuđeni smo zbog već najavljenih partnerstava sa američkim kompanijama, uključujući Cisco i Archer Aviation, i radujemo se što ćemo, kako se Ekspo bude približavao, najaviti još mnogo, mnogo novih saradnji”, naglasila je Rodžers.





Direktor kompanije EXPO 2027 Danilo Jerinić naveo je da današnje potpisivanje ne predstavlja Ugovor sa jednom zemljom više, već sa zemljom koja je globalni lider u oblasti nauke, tehnologije, inovacija i obrazovanja, u kojoj su nastale neke od najvećih svetskih kompanija koje su oblikovale moderno doba i čiji su univerziteti među najprestižnijim na svetu.



“Upravo zato je učešće Sjedinjenih Američkih Država od izuzetnog značaja za Ekspo 2027. Amerika donosi duh inovacije koji je menjao svet, od prvih tehnoloških revolucija do današnje veštačke inteligencije, biotehnologije i svemirskih istraživanja. Ekspo 2027 biće mesto gde će svet razgovarati o budućnosti, ali i mesto gde će ljudi graditi nova partnerstva, prijateljstva i zajedničke ideje”, naglasio je Jerinić.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

