"Mi imamo već mogućnost da koristimo LNG, imamo i određene kapacitete rezervisane u Aleksandropolisu. Proces licenciranja, registracije Srbijagasa u Grčkoj je pri kraju, u smislu da ti zakupljeni kapaciteti zaista mogu i da se koriste. Međutim, to zavisi takođe i od cene tečnog gasa, znači da li je to za nas povoljno u tom momentu, ali bitno je da imamo opcije", rekla je Đedović Handanović za Tanjug na pitanje kada bi Srbija mogla da počne da koristi LNG (Liquefied Natural Gas).

Ministri zemalja regiona će danas obići, u okviru samita, LNG terminal nedaleko od Atine - Revithusa.

Đedović Handanović je istakla da ćemmo završetkom gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom imati i više mogućnosti da koristimo LNG.

"Mnogo više mogućnosti što se tiče kapaciteta i zato jeste cilj da se te interkonekcije završe, uključujući gasnu interkonekciju između Grčke i Severne Makedonije", rekla je ministarka za Tanjug.