"Jasno ukazujemo japanskoj strani da je principijelni uslov za obnovu međudržavnih kontakata odustajanje Tokija od neprijateljskog kursa, potkrepljeno konkretnim koracima", istakao je.

Ruski ambasador je stanje odnosa sa Japanom opisao kao "ledeno doba".

Prema njegovim rečima, vlasti te zemlje, nakon dolaska na vlast nove premijerke Sanae Takaiči, nastavljaju da održavaju toksičnu atmosferu koja je suprotna suštinskim interesima japanskog naroda.

Nozdrjov je dodao da će Moskva nastaviti da radi na produbljivanju saradnje sa državama koje, za razliku od Japana, "shvataju značaj stabilnih i obostrano korisnih veza sa Rusijom i vode suverenu spoljnu politiku, usmerenu na nacionalne, a ne tuđe interese".

"Takvih je u svetu ogromna većina", naglasio je on.

Generalni sekretar japanske vlade Minoru Kihara je izjavio da je važno održavati odnose sa Rusijom kao susednom državom, ali je isključio mogućnost susreta ministara spoljnih poslova.

On je potvrdio da će Tokio nastaviti da poštuje sankcije protiv Moskve zbog sukoba u Ukrajini.

Ranije su se iz više izvora pojavile su se informacije da je japanska vlada donela odluku da krajem maja uputi ekonomsku delegaciju u Rusiju.

Ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije Japana potvrdilo je planove posete, ali je demantovalo pisanje medija o nameri da se saradnja sa Moskvom proširi.