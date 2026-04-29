Osnivačica brenda Mare Vela, čije ime simbolično znači „more“ i „jedra“, Natalija Draganović nije klasičan primer preduzetnice u svetu mode. Po obrazovanju politikolog, sa master diplomom iz mirovnih i bezbednosnih studija, svoje profesionalno iskustvo godinama je gradila u međunarodnim institucijama, uključujući Ujedinjene nacije i Ambasadu Kraljevine Holandije. Ipak, uprkos stabilnoj karijeri, ideja o sopstvenom biznisu tiho je rasla – sve dok nije postala nemoguća za ignorisanje.

„Taj glas preduzetništva dugo sam potiskivala, ali je vremenom postao toliko snažan da sam morala da ga sledim“, ističe Natalija.

Od 2017. godine, ta ideja dobija konkretan oblik. Prvi koraci bili su skromni – ručno rađene torbe od kanapa, materijala inspirisanog nautičkim svetom koji je obeležio njen život. Ono što je počelo kao hobi, vremenom je preraslo u prepoznatljiv brend koji danas gradi svoje mesto na domaćoj sceni, krunisan otvaranjem radnje u centru Beograda simbolično na dan Beogradskog maratona, jer kako Natalija kaže, "preduzetništvo liči na trku dugu, neizvesnu, ponekad iscrpljujuću, ali tvoju".

U osnovi brenda Mare Vela nalazi se filozofija održive, takozvane „spore mode“. Nasuprot industriji koja podstiče prekomernu kupovinu, brze kolekcije i kratkotrajnost proizvoda, Natalija gradi koncept koji počiva na tri ključna postulata: održivost, dugovečnost i etičko poslovanje.

„Ne želimo da kupujemo više već bolje. Da znamo ko je napravio ono što nosimo, da taj proizvod traje i da ima priču“, objašnjava ona.

Posebno mesto u celoj priči zauzima ekologija, koja nije samo jedan od segmenata brenda, već njegova suštinska vrednost. Natalija od samog početka gradi Mare Vela kao platformu koja podstiče odgovorniji odnos prema životnoj sredini – kako kroz izbor materijala i način proizvodnje, tako i kroz edukaciju potrošača. Kroz svoje proizvode i komunikaciju, ona ukazuje na problem prekomernog konzumerizma i poziva na svesnije kupovne navike, gde se vrednuju kvalitet, trajnost i poreklo proizvoda. Umesto brze i prolazne mode, u fokusu je održiv pristup koji doprinosi očuvanju resursa i stvaranju zdravijeg okruženja za buduće generacije.

Održiva moda, kako ističe, nije samo estetika, već odgovornost – prema životnoj sredini, lokalnoj zajednici i potrošačima. Proizvodnja je lokalna, transparentna i bazirana na malim serijama ili jedinstvenim komadima, što svakom proizvodu daje posebnu vrednost.

Međutim, ovakav pristup nosi i brojne izazove. Spora moda nije masovno skalabilna, zahteva vreme, strpljenje i kontinuirano ulaganje u znanje. U uslovima tržišta osetljivog na cene, mali brendovi često se bore za opstanak.

„Ali upravo u tome leži i njena čar – u autentičnosti, bliskosti sa kupcima i stvaranju zajednice, a ne mase“, dodaje Natalija.

Poseban fokus brenda je i na osnaživanju žena i edukaciji potrošača. Mare Vela nije samo modni brend – već platforma koja povezuje kreativnost, ekologiju i preduzetništvo. Tim koji stoji iza brenda čine upravo žene, svaka sa svojom ulogom u procesu stvaranja.

Kada je reč o preduzetničkom putu, Natalija otvoreno govori o izazovima, greškama i učenju. Ne veruje u „savršen trenutak“, niti u idealne početke.

„Znanje je ključ. Što više ulažete u sebe – u marketing, organizaciju, komunikaciju – to ste spremniji da se nosite sa izazovima. I ne čekajte da sve bude savršeno, jer neće biti.“

Njena poruka budućim preduzetnicima je jasna: krenite od onoga što vam je blisko i autentično, definišite svoju priču i budite spremni na kontinuirano učenje, prilagođavanje i istrajnost.

„Preduzetništvo traži otpornost, hrabrost i sposobnost da improvizujete. Ali ako radite iz srca – ta energija se prenosi i na druge.“

Danas, Mare Vela predstavlja „more u Beogradu“ – simbol slobode, mira i mora. Upravo tu emociju Natalija želi da prenese svakoj ženi koja nosi njene komade.

Njena priča nije samo priča o modi – već o izboru da se živi u skladu sa vrednostima, da se uči kroz proces i da se hrabrost pretvori u delo.

Na ličnom planu, Natalija Draganović vodi još jednu važnu i zahtevnu ulogu – ulogu majke troje dece. Upravo tu, kako sama ističe, leži jedan od najvećih svakodnevnih izazova preduzetništva: pronaći balans između porodice i posla.

„Upravljanje vremenom je veština koju i dalje učim“, iskreno kaže. „Želim da budem prisutna i u porodici i u poslu, a to često zahteva konstantno prilagođavanje i donošenje odluka u hodu“, ističe ova preduzetnica.

Ipak, podrška porodice igra ključnu ulogu. Kako deca rastu, sve više razumeju i vrednuju njen rad, a posebnu inspiraciju u njemu pronalazi njena ćerka, koja već sada mašta o tome da jednog dana nastavi majčin put.

Pored preduzetništva, Natalija se ostvarila i kao dečji pisac. Autorka je knjige posvećene zaštiti životne sredine i ugroženim životinjama, kroz koju na pristupačan i topao način najmlađima približava važnost očuvanja prirode. I u ovom segmentu njenog rada prepoznaje se ista nit koja prožima i brend Mare Vela – edukacija, odgovornost i želja da se kroz kreativnost pokrenu pozitivne promene.

Uprkos svim izazovima, Natalija pokazuje da je moguće graditi uspešan biznis i istovremeno negovati porodične vrednosti – uz svest da savršen balans ne postoji, ali da je upravo u tom traganju njegova prava vrednost.