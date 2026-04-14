Čadež je u autorskom tekstu na mreži LinkedIn istakao da je ovo iskustvo promenilo način na koji razume tehnologiju, inovacije i liderstvo i naglasio da se znanje stečeno tokom programa već direktno primenjuje u radu PKS i pokreću nove inicijative privrede.

„Nisam otišao u Pariz da učim tehnologiju. Otišao sam jer sam sumnjao, iako to nisam mogao jasno da kažem, da se frekvencija na kojoj se komponuje budućnost promenila. I više nisam bio siguran da mogu da je čujem“, naveo je predsednik PKS, jedini polaznik iz Srbije na ovoj prestižnoj obrazovnoj ustanovi iz Pariza.

Čadež objašnjava da je tokom četrnaest meseci programa, kroz rad sa vodećim svetskim istraživačima, prošao kroz proces koji opisuje kao „arhitekturu odučavanja“, odnosno preispitivanje dotadašnjih znanja i pretpostavki o svetu i tehnologiji.

„Ono za šta sam mislio da će biti učenje o inovacijama postalo je nešto mnogo ličnije. Putovanje intelektualne discipline, učenje kako da usporim sa pretpostavkama. Da zamenim mišljenje modelima, intuiciju strukturom“, istakao je on.

Program je obuhvatio, objašnjava, oblasti od kvantne fizike i veštačke inteligencije do energetike i klimatskih sistema, uz nastavu koja je realizovana i u institucijama poput Singapore Management University i Columbia University. Čadež navodi da su različiti globalni konteksti dodatno oblikovali njegovo razumevanje inovacija.

„Singapur me je naučio preciznosti upravljanja. Njujork neobuzdanosti inovacija. Oboje su potrebni. Nijedno nije dovoljno“, naveo je Čadež.

Poseban deo njegovog rada bio je posvećen primeni veštačke inteligencije u pregovorima, gde ističe da tehnološki razvoj ne treba da zameni ljudsko rasuđivanje, već da ga unapredi.

„Pravo pitanje nije da li će mašine zameniti ljudsko shvatanje. Ne bi trebalo. Pravo pitanje je da li možemo koristiti AI da ljudsko rasuđivanje učinimo spremnijim, uravnoteženijim i informisanijim“, naveo je.

Čadež ukazuje da savremeni izazovi zahtevaju sposobnost razumevanja kompleksnih sistema i međusobno povezanih oblasti poput tehnologije, ekonomije i geopolitike.

Govoreći o daljim planovima, Čadež ističe da će znanje stečeno tokom programa direktno primeniti u radu Privredne komore Srbije i pokretanju novih privrednih inicijativa.

„Ono što sam naučio, direktno unosim u svoj rad u Komori. Razgovori o veštačkoj inteligenciji, kvantnim tehnologijama i novim energijama nisu apstraktni za Srbiju. Mi smo zemlja sa izuzetnim izvozom softvera, rastućim kapacitetima u oblasti Deep Tech tehnologija i mladom, obrazovanom i ambicioznom populacijom koja zaslužuje liderstvo koje razume granice razvoja”, rekao je Čadež.

Kaže da je već tokom trajanja programa na École Polytechnique inicirao temu o srpskoj strategiji razvoja velikog jezičkog AI modela, razvijen je i pokrenut Centar za privredne inicijative i brze odgovore PKS, most između privrede i države, pokrenuti su programi i istraživanja u vezi pregovaračkih veština, a u cilju jačanja efikasnosti institucija.

Na kraju, Čadež naglašava da iskustvo u École Polytechnique nije donelo završetak, već otvaranje novih perspektiva i pravaca delovanja, izrazivši zahvalnost profesorima, školi i kolegama sa kojima je pohađao program.