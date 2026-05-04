Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3876, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,6 odsto i iznosi 100,0661. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,0 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

