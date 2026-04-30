Ovako je Džobs zapošljavao: Znate li šta je "pivski test"?

Stiv Džobs je imao poseban način da prepozna pravu osobu za svoj tim. Njegov "pivski test“ bio je jedinstven, a govorio je mnogo o njegovom načinu razmišljanja i vrednostima koje je tražio u saradnicima.

Kako je Džobs tumačio inteligneciju i razumevanje šire slike postalo je poznato 1982. godine, kada je na Academy of Achievement govorio o tome kako pristupa rešavanju problema.

"Memorija je važna. No, važna je i mogućnost sagledavanja šire slike, kao da posmatrate grad s 80. sprata. I dok jedni pokušavaju da shvate kako doći od tačke A do tačke B, čitajući glupe male mape i karte, vi jednostavno to isto vidite ispred sebe."

Džobs je bio poznat po tome što je od svojih zaposlenih zahtevao vrhunske sposobnosti, ali i specifičan način razmišljanja. Njegovi intervjui za posao nisu ličili na obične razgovore u kancelariji, već su podsećali na opuštene šetnje i iskrene razgovore. Nije se plašio da izađe iz okvira tradicionalnog, što je bio ključ njegovog uspeha u pronalaženju talentovanih ljudi za svoj tim.