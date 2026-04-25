Najnoviji podaci daju zanimljiv uvid u sistem plata jednog od najvećih diskontnih lanaca u Nemačkoj, pokazujući da su primanja poslednjih godina rasla, ali i da takve plate dolaze uz određenu cenu.

Prema dostupnim informacijama, velika trgovina u Nemačkoj zapošljava oko 50.000 ljudi. Reč je o širokom spektru radnih mesta, od kasira i radnika koji slažu robu na police, pa sve do visokih menadžerskih funkcija. Analiza podataka zaposlenih prikupljenih putem platforme za poređenje poslodavaca "Kununu" pokazuje da su plate u 2026. godini u većini zanimanja porasle u odnosu na 2024, prenosi Fenix magazin.

Plate kasira i prodavaca

Kada je reč o kasirima, oni u 2026. godini u proseku zarađuju oko 33.200 evra bruto godišnje. To znači približno 2.766 evra bruto mesečno. Poređenja radi, pre dve godine njihove plate bile su oko četiri odsto niže, što ukazuje na postepen rast primanja u ovom sektoru.

Zaposleni koji rade kao trgovci u maloprodaji, odnosno prodavci sa formalnim obrazovanjem za tu struku, mogu očekivati nešto viša primanja, nešto iznad 3.000 evra bruto mesečno.

Upravnici prodavnica i menadžeri

Još veći skok vidi se na rukovodećim pozicijama. Tako, na primer, upravnici prodavnica u proseku zarađuju oko 5.300 evra bruto mesečno, što ovu poziciju čini znatno privlačnijom sa finansijske strane.

Najviše plate ipak su rezervisane za više menadžerske i specijalizovane pozicije. Regionalni rukovodioci prodaje u ovoj trgovini (naziv poznat autoru) mogu računati na prosečnu mesečnu platu od čak 7.750 evra bruto. Još bolje prolaze IT stručnjac, na primer - IT projektni menadžeri zarađuju gotovo 8.500 evra bruto mesečno.

Plata iznad minimalca

Trgovina se ističe i po tome što svojim zaposlenima nudi minimalnu satnicu višu od zakonskog minimuma u Nemačkoj. Dok zakonska minimalna plata iznosi 13,90 evra po satu, a ova trgovina isplaćuje najmanje 15 evra. Tu osnovnu satnicu najčešće primaju kasiri i radnici koji rade na slaganju robe, ali ona može rasti u zavisnosti od radnog iskustva, vrste posla i regije u kojoj zaposleni radi.

Više plate dolaze uz veći pritisak

Ovakva politika plata često se ističe kao jedna od prednosti rada, posebno u poređenju sa drugim trgovačkim lancima. Međutim, viša primanja ne dolaze bez kompromisa. Naime, poslovni model te trgovine zasniva se na efikasnosti i smanjenju troškova, što znači da je broj zaposlenih po prodavnici relativno nizak u odnosu na konkurenciju.

To u praksi znači da jedan zaposleni mora obavljati više različitih zadataka. Na primer, isti radnik može tokom smene raditi na kasi, puniti police, brinuti o pekarskom odeljenju ili upravljati automatima za povrat ambalaže. Takva raznovrsnost poslova zahteva veliku fleksibilnost, ali i fizičku i mentalnu izdržljivost.

Iskustva zaposlenih

Upravo to potvrđuju i iskustva zaposlenih. Iako mnogi hvale nivo plata, u recenzijama na platformama poput "Kununu" često se pominju i negativne strane posla. Među najčešće istaknutim problemima nalaze se stres, pritisak i visok tempo rada. Zaposleni navode da se od njih očekuje velika produktivnost u kratkom vremenu, što može biti zahtevno, posebno tokom gužvi i većeg priliva kupaca.

Ova trgovina nudi konkurentne plate koje su u mnogim slučajevima iznad proseka u maloprodajnom sektoru. Ipak, takva primanja dolaze uz intenzivan radni tempo i širok raspon odgovornosti. Za neke zaposlene to predstavlja dobru priliku za stabilnu zaradu i napredovanje, dok drugima zahtevni uslovi rada mogu biti izazov.