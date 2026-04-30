Vlada Republike Srbije donela je odluku da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je sa prethodno preuzetim količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona.

Odluke je saopštila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Takođe, odlučili smo da produžimo zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna. Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao još jednu od mera kako bismo zaštitili snabdevenost našeg tržišta a usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte. Uz to, akcize su smanjene za 25 odsto."

Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati,što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše građane nisu lake za državu jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam sto uspešno štitimo naše građane i privredu od naglog skoka cena goriva već dva meseca, navodi se u saopštenju.

Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane su u prethodne 4 godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55 danа. Оd 2022. оbavezne rezerve evro dizela su duplirane a rezerve benzina povećane su čak dva puta.

