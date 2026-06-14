Oni su saopštili kada starijim građanima stiže povećanje.

Sada je stigla i bitna informacija o izbegavanju penala za prevremenu penziju.

Ukoliko planirate da odete u penziju pre nego što napunite zakonsku starosnu granicu, država ima jasna pravila koja vam se verovatno neće svideti. Mnogi građani u Srbiji žive u zabludi da je dovoljno imati samo godine radnog staža kako bi ostvarili punu penziju, ali realnost je znatno drugačija – svaki mesec koji vam fali do 65. godine života (za muškarce) debelo košta.

Evo detaljnog vodiča kako se obračunavaju kazneni poeni i kako možete da izbegnete trajno umanjenje čeka.

Šta su penali i koliko zapravo gubite?

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa takozvane kaznene poene za prevremeno penzionisanje. Za svaki mesec koji vam nedostaje do pune starosne granice, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto.

Maksimalno umanjenje može iznositi najviše 20,4 odsto.

Do kada važi kazna?

Ovo je najčešća zabluda – umanjenje je trajno. To znači da kada jednom odete u prevremenu penziju sa penalima, taj procenat vam se odbija celog života, bez obzira na to što ćete u jednom trenutku napuniti 65 godina.

Računica na primeru: Koliko novca ostaje državi?

Ako bi vaša puna penzija, na osnovu uplaćenih doprinosa, trebalo da iznosi 60.000 dinara, a vi odlučite da odete maksimalnih pet godina ranije, vaš ček će svakog meseca biti manji za čak 12.240 dinara.

Umesto punog iznosa, primaćete 47.760 dinara do kraja života.

Kako legalno zaobići penale?

Ako vam fali tek nekoliko meseci ili godina do pune starosne granice, a ne želite da vas PIO fond trajno kazni, imate tri opcije:

Dokup staža (samo pod određenim uslovima)

U Srbiji je mit da možete kupiti godine staža koje vam fale kako god želite. Dokup je zakonski moguć isključivo ako ste u nekom periodu imali prekid u osiguranju, pa sami retroaktivno uplaćujete doprinose po članu 15 Zakona o PIO, ili ako vam poslodavac u nekom periodu nije uplatio doprinose.

Korišćenje Nacionalne službe za zapošljavanje

Ako ste dobili otkaz kao tehnološki višak pred kraj radnog veka, imate pravo na novčanu naknadu od NSZ.

Ova naknada može da se isplaćuje do dve godine, tokom kojih vam država uplaćuje doprinose za penzijsko osiguranje.

Posebne kategorije

Rudari, policajci, vojna lica i pojedine specifične profesije imaju pravo na snižavanje starosne granice. Ako spadate u ovu grupu, detaljno proverite kalkulaciju u PIO fondu.

Savet:

Pre nego što podnesete zahtev za prevremenu penziju, obavezno u filijali PIO fonda zatražite uverenje o podacima unetim u matičnu evidenciju. To je jedini zvaničan dokument koji će vam pokazati tačno stanje.

Nije isto za sve

Dodatnu složenost unose i posebni slučajevi, poput benificiranog radnog staža, gde određene profesije poput rudara, vatrogasaca ili pripadnika vojske mogu ranije u penziju, ali i uz drugačiji obračun umanjenja.

Iako pravila za prevremenu i redovnu starosnu penziju u velikoj meri ostaju ista u postupku ostvarivanja prava, najosetljiviji deo i dalje je dokazivanje potrebnog radnog staža od 40 godina, što može biti odlučujuće za konačnu odluku o penzionisanju.