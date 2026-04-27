"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima

Sve više građana Švajcarske jedva spaja kraj sa krajem, uprkos tome što žive u jednoj od najbogatijih zemalja na svetu. Kombinacija visokih kirija, poskupljenja zdravstvenog osiguranja i stagnirajućih plata dovela je do toga da veliki deo stanovništva više ne može ništa da uštedi, a neki jedva preživljavaju od plate do plate.
Prema velikom istraživanju čitalaca Blicka, u kom je učestvovalo više od 7.000 ljudi, situacija je alarmantna.
Gotovo trećina ispitanika nakon plaćanja svih fiksnih troškova ima manje od 500 franaka (oko 500 evra) slobodnog novca mesečno.
- Čak 13 odsto njih nema nijedan franak viška.
- Samo nešto više od četvrtine građana uspeva da uštedi više od 3.000 franaka mesečno.
- Sve skuplji život i borba za preživljavanje
Ljudi otvoreno pričaju o svojim teškoćama.
- Radim puno radno vreme, moja devojka radi 20 odsto. Sa troje dece, svaki mesec imam sve manje i manje za život jer sve postaje skuplje. Plate više ne rastu - kaže Matijas Rajman.
- Da bih izdržavao porodicu, prihvatio sam dodatni posao. Inače ne bih mogao da plaćam poreze ni zdravstveno osiguranje - ispričao je Engin Harun.
Drugima zdravstveni problemi dodatno otežavaju stvari. To je slučaj i sa Mirijam Šenk:
- Primam invalidsku penziju i dodatne naknade. Zdravstveno osiguranje i stanarina su plaćeni, ali ne ostane mnogo. Ako stigne veliki račun, nema mesta za rezervu. Često moram da preskačem obroke jer ne mogu sebi da priuštim kupovinu - objašnjava ona.
Iseljavanje kao jedino rešenje
Penzioner Roland Zaug odlučio je da se iseli u Španiju jer mu penzija od 1.900 franaka (oko 2.000 evra) više nije dovoljna za život u Švajcarskoj, prenosi Večernji.
- Pedeset godina sam pomagao u izgradnji Švajcarske. Sada moram da živim u Španiji jer je u Švajcarskoj preskupo sa penzijom od 1.900 franaka - kaže on.
Marija Baumgartner takođe otkriva svoju situaciju:
- Emigrirala sam pre devet godina. Više ne mogu sebi da priuštim život u Švajcarskoj.
Mnogi vide iseljavanje kao jedino rešenje. Dok jedni jedva preživljavaju, drugi još uvek uspevaju da uštede, ali ih je sve manje. Švajcarska, koja je decenijama bila simbol blagostanja i stabilnosti, sve više postaje zemlja u kojoj obični građani osećaju da tu više ne pripadaju. Rast cena stanova i zdravstvenog osiguranja najteže pogađa porodice sa nižim i srednjim primanjima, a sve su glasniji pozivi da se nešto hitno preduzme pre nego što se socijalna slika zemlje dodatno pogorša.
Komentari (0)