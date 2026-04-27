"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima

Prema velikom istraživanju čitalaca švajcarskog lista Blick, u kom je učestvovalo više od 7.000 ljudi, situacija je alarmantna.

 
Autor:  Darko Matić
27.04.2026.19:01
Sve više građana Švajcarske jedva spaja kraj sa krajem, uprkos tome što žive u jednoj od najbogatijih zemalja na svetu. Kombinacija visokih kirija, poskupljenja zdravstvenog osiguranja i stagnirajućih plata dovela je do toga da veliki deo stanovništva više ne može ništa da uštedi, a neki jedva preživljavaju od plate do plate.

Prema velikom istraživanju čitalaca Blicka, u kom je učestvovalo više od 7.000 ljudi, situacija je alarmantna.

Gotovo trećina ispitanika nakon plaćanja svih fiksnih troškova ima manje od 500 franaka (oko 500 evra) slobodnog novca mesečno.

  • Čak 13 odsto njih nema nijedan franak viška.
  • Samo nešto više od četvrtine građana uspeva da uštedi više od 3.000 franaka mesečno.
  • Sve skuplji život i borba za preživljavanje

Ljudi otvoreno pričaju o svojim teškoćama.

- Radim puno radno vreme, moja devojka radi 20 odsto. Sa troje dece, svaki mesec imam sve manje i manje za život jer sve postaje skuplje. Plate više ne rastu - kaže Matijas Rajman.

- Da bih izdržavao porodicu, prihvatio sam dodatni posao. Inače ne bih mogao da plaćam poreze ni zdravstveno osiguranje - ispričao je Engin Harun.

Drugima zdravstveni problemi dodatno otežavaju stvari. To je slučaj i sa Mirijam Šenk:

- Primam invalidsku penziju i dodatne naknade. Zdravstveno osiguranje i stanarina su plaćeni, ali ne ostane mnogo. Ako stigne veliki račun, nema mesta za rezervu. Često moram da preskačem obroke jer ne mogu sebi da priuštim kupovinu - objašnjava ona.

Iseljavanje kao jedino rešenje

Penzioner Roland Zaug odlučio je da se iseli u Španiju jer mu penzija od 1.900 franaka (oko 2.000 evra) više nije dovoljna za život u Švajcarskoj, prenosi Večernji.

- Pedeset godina sam pomagao u izgradnji Švajcarske. Sada moram da živim u Španiji jer je u Švajcarskoj preskupo sa penzijom od 1.900 franaka - kaže on.

Marija Baumgartner takođe otkriva svoju situaciju:

- Emigrirala sam pre devet godina. Više ne mogu sebi da priuštim život u Švajcarskoj.

Mnogi vide iseljavanje kao jedino rešenje. Dok jedni jedva preživljavaju, drugi još uvek uspevaju da uštede, ali ih je sve manje. Švajcarska, koja je decenijama bila simbol blagostanja i stabilnosti, sve više postaje zemlja u kojoj obični građani osećaju da tu više ne pripadaju. Rast cena stanova i zdravstvenog osiguranja najteže pogađa porodice sa nižim i srednjim primanjima, a sve su glasniji pozivi da se nešto hitno preduzme pre nego što se socijalna slika zemlje dodatno pogorša.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

