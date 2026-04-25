Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su za 193.000 domaćinstva sa statusom energetski ugroženog kupca umanjeni računi za električnu energiju, gas ili grejanje 20 do 60 odsto tokom grejne sezone.

„To je do sada najveći broj domaćinstava koja su, uz podršku države, dobila umanjenje računa za energente. Među njima je 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama kojima je umanjenje računa za struju 1.000 dinara mesečno omogućeno po automatizmu. Prvi put su vojni invalidi i borci imali mogućnost da se prijave i umanje sebi račune i čak 30.000 domaćinstava iz ove kategorije je to iskoristilo.

Ovom prilikom pozivam građane koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice slabijeg materijalnog položaja, da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Zahtevi se podnose u jedinicama lokalne samouprave tokom cele godine, gde se građani opredeljuju za umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje“, rekla je Đedović Handanović i dodala da se može ostvariti umanjenje računa za električnu energiju do 40 odsto, kao i do 60 odsto za toplotnu energiju.

Energetski ugroženi kupac

Ministarstvo rudarstva i energetike nedavno je usvojilo novi pravilnik kojim se usklađuju iznosi ukupnog mesečnog prihoda domaćinstava sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Prema novim kriterijumima, pravo na status energetski ugroženog kupca na osnovu materijalnog statusa domaćinstva imaće jednočlana domaćinstva sa prihodom do 25.387,88 dinara, dvočlana do 40.238,31 dinara, tročlana do 55.088,73 dinara, četvoročlana do 69.939,16 dinara, petočlana do 84.789,58 dinara i šestoročlana do 99.640,01 dinara. Za domaćinstva sa više od šest članova, za svakog dodatnog člana prag se uvećava za 14.850,43 dinara.