Vile na vodi, bazeni bez ivice (infinity) i privatne plaže na akciji- zbog pada dolazaka stranih turista, hoteli u Dubaiju su se okrenuli lokalnim stanovnicima koji konačno mogu sebi da priušte takav luksuz zbog rata na Bliskom istoku.

Na veštačkom ostrvu Palm Džumeira, simbolu luksuza zalivskog emirata, prostrani lobiji hotela sa pet zvezdica ponovo doživljavaju izvesnu živost vikendom i praznicima zahvaljujući prilivu gostiju iz samih Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše Frans pres (France Presse).

"Luksuz na popustu"

Državljani UAE privučeni su neviđenim promotivnim ponudama.

"Nikada nisam odseo u hotelu na Palmi jer su cene bile ogromne“, kaže Fadi Iskandarani, libanski lekar koji živi u Dubaiju pet godina, a koji je vikend proveo sa svojom partnerkom u jednoj od mnogih rezidencija na ostrvu u obliku palme.

Atmosfera svakako nije kao u špicu, sa nekoliko spratova hotela zatvorenih zbog „nedostatka“ turista, ali lekar je zadovoljan - zahvaljujući ceni za stanovnike, koja je četiri puta niža od uobičajene cene, „luksuz u Dubaiju je postao pristupačan“.

Sa 19,5 miliona turista u 2025. godini, Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija. Njegovih 827 hotela, od kojih je 173 sa pet zvezdica, imalo je prosečnu stopu popunjenosti od preko 80 procenata u to vreme.

Ali rat koji su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli protiv Irana 28. februara, a koji se proširio na region Zaliva, ozbiljno je poljuljao bezbednosni ugled UAE, piše francuska novinska agencija.

"Neki turisti su se vratili"

Od stupanja na snagu primirja 8. aprila, neki turisti su se vratili, ali trend ostaje ograničen, rekao je Majkl Robinson, generalni direktor jednog od lusuznih hotela na u četvrti Palm Džumeira.

Sa svojim vilama iznad vode, veštačkim lagunama i dekorom inspirisanim tajlandskim stilom, hotel se puni i lokalnim stanovništvom, nudeći im popuste do 50 odsto.

"Redovno prelazimo 90 odsto popunjenosti vikendom, posebno subotom uveče", objašnjava Robinson. Ali od ponedeljka do četvrtka ta stopa pada na 20 do 30 odsto.

Nova klijentela je spas za hotelijere, iako donosi i niz logističkih izazova, posebno u pogledu parkiranja, jer lokalno stanovništvo uglavnom dolazi automobilima. Ipak, jaz u prihodima ne može se u potpunosti nadoknaditi.

„Glavna razlika je dužina boravka“, naglašava Robinson.

„Lokalni gosti dolaze na jednu ili dve noći, dok međunarodni turisti ostaju nedelju, deset dana, ponekad i dve nedelje.“

Za sada, zahvaljujući lokalnim posetiocima je uspeli su da održe profitabilnost bez otpuštanja radnika, dodaje on.

Neki hoteli privremeno zatvoreni, plate manje

Neki hoteli su odlučili da iskoriste pad aktivnosti kako bi privremeno zatvorili svoja vrata i započeli renoviranje. Drugi su pribegli otpuštanjima ili smanjenju plata, posebno oni u centru grada koji se mnogo više oslanjaju na poslovni turizam.

Neimenovani zaposleni u jednom takvom objektu, kome je zabranjeno da javno govori, potvrdio je agenciji Frans pres da mu je plata smanjena za 40 odsto.

Robinson ostaje optimističan i nada se brzom oporavku sektora.

„Ako se postigne bilo kakav dogovor u narednim nedeljama, verujem da će se turisti vratiti mnogo brže nego što iko može da zamisli“, zaključuje on.