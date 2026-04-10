Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi

Žene koje su rodile decu dobiće dodatni radni staž za obračun penzije – za jedno dete šest meseci, za dvoje godinu, a za troje i više čak dve godine, uz mogućnost ranijeg odlaska u penziju

 
Autor:  Darko Matić
10.04.2026.17:46
Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi
PRAVOSLAVNI VASKRS U HOLIVUDU Ove poznate ličnosti poštuju iste običaje kao i mi!
 PRAVOSLAVNI VASKRS U HOLIVUDU Ove poznate ličnosti poštuju iste običaje kao i mi!
"KAKVA JE SITUACIJA KOD VAS NA PUMPAMA?!" Evroposlanica uništena argumentima
 "KAKVA JE SITUACIJA KOD VAS NA PUMPAMA?!" Evroposlanica uništena argumentima
Više dece, veća penzija – izmene zakona predviđaju da će se obračunavati poseban staž za žene koje su rodile određeni broj dece. Jovana Ružičić iz Centra za mame objasnila je kako izgleda ta računica i kada počinje primena.

Jovana Ružičić iz Centra za mame objašnjava da bi prema izmenama zakona žene koje su rodile jedno dete dobile dodatnih šest meseci staža koji ulazi u obračun za penziju, za dva deteta godinu dana, a za troje i više dece dve godine radnog staža.

- To znači da, ako je žena već ostvarila penziju nevezano za rađanje dece, da će ovo biti dodatnih šest meseci, godinu dana ili dve godine koje će ona dobiti. Dakle, žena je radila dvadeset i pet godina, rodila troje dece – ona po osnovu to troje dece dobija dve godine više. Njoj se penzija obračunava tako kao da je radila dvadeset i sedam godina - kaže Ružičićeva.

Međutim, ako je žena radila trinaest godina, a petnaest godina je uslov za ulazak u penziju, te dve dodatne godine njoj ne omogućavaju pravo na penziju.

- Penzija se ostvaruje ili ako napunite godine života ili ako napunite godine staža. Ako sa te dodatne dve godine dolazite do četrdeset, apsolutno ćete moći da idete ranije u penziju - napominje Ružičićeva.

Prema najavama, dve dodatne godine za troje ili više dece kreću da se primenjuju odmah, dok primena za jedno ili dva deteta kreće da se primenjuje od 2032, prenosi rts.

 
Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

Povezane vesti

USKORO STIŽE NOVAC: Lepa vest za 1.417.558 penzionera
USKORO STIŽE NOVAC: Lepa vest za 1.417.558 penzionera

Pitanje koje muči mnoge: Evo da li možete da kupite radni staž za penziju
Pitanje koje muči mnoge: Evo da li možete da kupite radni staž za penziju

NAUČNO JE DOKAZANO Majke troje dece su pod najvećim stresom
NAUČNO JE DOKAZANO Majke troje dece su pod najvećim stresom

PRAVO NA OVAJ NOVAC NE ZASTAREVA! FOND PIO JAVLJA: Ako ga niste do sada podigli, nije kasno
PRAVO NA OVAJ NOVAC NE ZASTAREVA! FOND PIO JAVLJA: Ako ga niste do sada podigli, nije kasno

Proverite odmah: Država vraća novac - mnogi nisu svesni da su na spisku
Proverite odmah: Država vraća novac - mnogi nisu svesni da su na spisku

Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže
Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu
ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

Za ovaj auto u Jugoslaviji davalo se 30 plata - posebna boja koštala dodatnih 100 maraka

Za ovaj auto u Jugoslaviji davalo se 30 plata - posebna boja koštala dodatnih 100 maraka

RANIJE U PENZIJU UZ OVAJ USLOV Evo šta donosi nova izmena zakona
RANIJE U PENZIJU UZ OVAJ USLOV Evo šta donosi nova izmena zakona

Tenzije rastu iz dana u dan - Zelenski pod sve većim pritiskom

Tenzije rastu iz dana u dan - Zelenski pod sve većim pritiskom

Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo

Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo

Gastroenterolog tvrdi: Ne morate na dijetu, mali trik produžava život!

BIĆE MNOGO SUZA U ARENI Evo kako će se navijači Partizana oprostiti od Vujoševića

ZLOČIN IZ LJUBOMORE Muškarac ubio novog dečka bivše žene

24 SATA ODLUKE Tramp najavio mogući novi ratni udar

UŽIVOUKRAJINA RAZNELA RUSKE PLATFORME! Napravili katastrofu u Kaspijskom moru

Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu

Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

ČLANICA NATO-a STALA U ODBRANU SRBA Drama u Ujedinjenim nacijama - evo šta su rekli za ZSO!

AUTOMOBIL IZ SNOVA ZA MALU CENU Ovo je najpametniji izbor među polovnjacima

NETANJAHU KONAČNO POPUSTIO Iran na ivici totalne odmazde - Izrael povukao neočekivan potez

"PODRŽALI STE SRBE, PODRŽALI STE HRIŠĆANE" Zapad zadovoljan stavom Srbije u UN

MRAČNO LICE PLENUMAŠA IZLAZI NA VIDELO Reagovao profesor na Filozofskom fakultetu (VIDEO)

OBJAVLJENA INTIMNA FOTKA MAJKE STANIJE DOBROJEVIĆ Ovo će je totalno dotući! (FOTO)
OBJAVLJENA INTIMNA FOTKA MAJKE STANIJE DOBROJEVIĆ Ovo će je totalno dotući! (FOTO)

POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju
POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju

STANIJA GRCA U SUZAMA U ZAGRLJAJU MAJE MARINKOVIĆ Slomila se naočigled svih! (VIDEO)
STANIJA GRCA U SUZAMA U ZAGRLJAJU MAJE MARINKOVIĆ Slomila se naočigled svih! (VIDEO)

"KEMIŠ PLAČE..." Pevačica otkrila u kakvom je stanju Zorica: "Videla sam joj lice, mogu da kažem..."
"KEMIŠ PLAČE..." Pevačica otkrila u kakvom je stanju Zorica: "Videla sam joj lice, mogu da kažem..."

HEROJI SLOMILI ZUBE AGRESORU! Prošlo je 27 godina od stravične bitke na Košarama 
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

