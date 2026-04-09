Dok se vlasnici obično fokusiraju na izbor pločica, boje zidova ili nameštaja, jedna ključna stvar se uporno zanemaruje i upravo to najčešće stvara probleme koji kasnije mogu koštati nekoliko hiljada evra.

Najveća greška koju ljudi prave prilikom renoviranja jeste to što započinju radove bez jasnog plana instalacija i rasporeda prostora.

Majstori retko unapred upozoravaju na ovo, jer im često odgovara da se stvari rešavaju "u hodu".

Međutim, takav pristup gotovo uvek dovodi do dodatnog rada, probijanja rokova i povećanja budžeta. Kada se renoviranje vrši bez preciznog plana, često se dešava da se već završeni radovi moraju srušiti i ponovo uraditi.

Jedan pogrešno postavljeni utičnica ili cev može značiti polomljen zid, prefarbavanje i dodatni rad majstora. Najčešći scenario izgleda ovako: prvo se završe grubi radovi, pa tek onda vlasnici shvate da im raspored prostora ne odgovara.

Tada počinje lančana reakcija problema. Loša komunikacija sa majstorima dovodi do grešaka Ako planirate renoviranje, obratite pažnju na stvari koje se najčešće previđaju.

Ne postoji precizan plan pre početka radova jer ljudi počinju sa približnom informacijom, bez detaljnog projekta. Instalacije se rade bez razmišljanja o svakodnevnim navikama, utičnice na pogrešnim mestima, loše postavljeni prekidači i nedostatak priključaka.

Kupovina nameštaja pre definisanja prostora često rezultira problemima jer dimenzije ne odgovaraju prostoru.

Loša komunikacija sa majstorima takođe dovodi do grešaka jer se pretpostavlja da znaju šta treba da rade, a bez jasnih uputstava dolazi do grešaka.

Promene tokom radova dodatno koštaju i usporavaju proces, a štednja na pogrešnim stvarima, najčešće instalacijama, kasnije se može pokazati preskupom.

Dobra vest je da je ovu grešku lako izbeći, ali samo ako se planira unapred. Pre nego što majstori uopšte uđu u stan, važno je napraviti detaljan raspored nameštaja i definisati gde će svi uređaji ići, piše Dnevno.hr

Potrebno je da isplanirate utičnice, osvetljenje i vodovod, ali i da predvidite buduće potrebe poput klimatizacije ili dodatnih uređaja. Pametni vlasnici prvo projektuju prostor, pa tek onda počinju sa radom. To je ključna razlika između renoviranja koje ide glatko i onog koje se pretvara u noćnu moru.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.