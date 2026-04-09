Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak Vučića i Sorensena je predviđen za 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Nakon razgovora medijima će biti prosleđeno saopštenje.

Ovo je treći put u tri meseca da Sorensen dolazi u Beograd, poslednji put je bio 25. februara, a pre toga sredinom januara.

(Tanjug)