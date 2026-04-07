Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto upozorio je danas da postoji opasnost da bi američko-izraelski sukob sa Iranom mogao da preraste u nuklearni, ističući u italijanskom parlamentu da svet ulazi u opasnu fazu eskalacije usled rastućih tenzija i sve oštrijih pretnji.

"Čini se da je svet zahvatilo ludilo", rekao je Krozeto u obraćanju parlamentu, ponavljajući stavove iz ranijeg intervjua za list Korijere dela sera, u kojem je naveo da "ono što je već tragično može postati još gore".

Krozeto je, navodi italijanski list, podsetio na istorijska iskustva, navodeći da su "čak i Hirošima i Nagasaki smatrani prihvatljivim kako bi se okončao sukob", upozorivši da svet ništa nije naučio iz prošlosti.

"I dalje imamo nuklearno oružje, a oni koji ga nemaju pokušavaju da ga nabave. Ništa nismo naučili", rekao je on.

Upitan da li veruje da postoji realna nuklearna pretnja, Krozeto je odgovorio da ne želi ni da izgovori tu reč.

"Rizik je ludilo, a ovo je sukob u kojem svaka akcija izaziva reakciju na višem nivou", naveo je on.

Američki predsednik Donald Tramp je u objavi na društvenim mrežama ranije danas poručio da će, govoreći o Iranu,"čitava (jedna) civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti

Sjedinjene Američke Države jedina su zemlja koja je upotrebila nuklearno oružje, bombardujući japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. godine tokom Drugog svetskog rata.