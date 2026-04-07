U trenutku kada poljoprivreda postaje ozbiljan biznis, sve više proizvođača traži kulture koje donose brzu zaradu, sigurnu prodaju i mogućnost izvoza. Nana je upravo jedna od takvih biljaka – tražena širom Evrope.

Dodatna prednost je to što je proizvodnja ove kulture prihvatljiva i za mala porodična gazdinstva i za velika komercijalna imanja, uz relativno niska početna ulaganja i visok prinos.

Ukoliko razmišljate o razvoju biznisa, ozbiljno uzmite u obzir i evropske fondove i programe za ruralni razvoj. Finansijske podrške odnose se uglavnom na podizanje zasada, nabavku opreme i izgradnju sušara ili destilerija, čime se povećava profit i otvara put ka izvoznom tržištu.

Nana u Srbiji

Uzgajanje nane u Srbiji počelo je naglo da cveta jer je ova biljka postala tražena i to ne samo u Evropi.

Za većinu ratara, ova kultura postala je ozbiljan izvor dobrog prihoda, uz nevelika ulaganja, prenose mediji.

Navodi se da kilogram suve nane na tržištu dostiže cenu od 4 do 5 EUR, a hektar može dati i do 1.500 kilograma suvog lista. Računica je jasna, prihod od hektara nane kreće se između 6.000 i 7.000 EUR, prenosi BizPortal.