Pred Vaskrs, farbanje jaja je nezaobilazan običaj, ali mnoge domaćice muči isti problem – pucanje ljuske tokom kuvanja. Posebno kada se jaja izbeljuju sirćetom kako bi bila savršena podloga za bojenje.

Naime, sirće pomaže da se skine prirodni pigment sa ljuske, ali je istovremeno čini osetljivijom, pa jaja lakše pucaju tokom ključanja.

Rešenje je jednostavnije nego što mislite – komad obične vate.

Ako na dno šerpe stavite sloj vate ili nekoliko tufera, dobićete „meku podlogu“ koja sprečava da jaja udaraju o metal i pucaju. Vata ublažava pomeranje tokom kuvanja i drži jaja stabilnim.

Postupak je jednostavan: jaja prethodno ostavite na sobnoj temperaturi, poređajte ih preko vate, prelijte mešavinom vode i alkoholnog sirćeta (u odnosu 1:1) i kuvajte na umerenoj vatri oko 10 minuta od ključanja.

Nakon toga ih prebacite u hladnu vodu i nežno očistite ostatke pigmenta.

Rezultat su potpuno bela, neoštećena jaja – savršena za dalje ukrašavanje i farbanje, bez ijedne pukotine.