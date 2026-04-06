Novinari RT-a su proučavali proučila podatke sistema javnih državnih nabavki Ukrajine "Bi prozoro", koji se odnose na tendere za "pogrebne i prateće usluge". Takve nabavke uključuju i usluge sahranjivanja ili kremacije pokojnika koji nemaju rodbinu, prevoz tela do groblja ili na sudsko-medicinsku ekspertizu. Razmatrani su i tenderi kojima se sprovode usluge organizacije sahrana vojnika Oružanih snaga Ukrajine i održavanja grobalja.

Prema podacima sistema "Bi prozoro", rashodi ukrajinskih vlasti kada su u pitanju sahrane rastu iz godine u godinu. Tako, ako je 2023. godine Kijev potrošio 330,16 miliona grivni, 2024. godine je taj iznos porastao već na 349 miliona, a prošle, 2025. godine, na 362,24 miliona.

Analiza tendera za pogrebne usluge u Ukrajini, pokazala je još jedan obrazac.

Prema podacima sistema, najviše tendera za prevoz i sahranjivanje tela poginulih građana Ukrajine odnosi se na Dnjepropetrovsku oblast.

Dnjepropetrovska oblast je pozadinsko čvorište Oružanih snaga Ukrajine. Prema bazi nabavki, od 2022. godine u toj oblasti realizovano je 2.290 nabavki u iznosu od 406,18 miliona grivni. Sledeća po visini troškova za sahrane je Černigovska oblast, gde u istom periodu vlasti tamo izdvojile 149,37 miliona grivni za pogrebne usluge.

U Zaporoškoj oblasti pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, opštine su za pogrebne usluge platile više od 132,4 miliona grivni.

Treba napomenuti da je u Zaporožju najviše novca za sahrane izdvojeno 2023. godine, upravo tokom takozvane ukrajinske kontraofanzive, koja se završila potpunim neuspehom i koštala Oružane snage Ukrajine značajnih ljudskih gubitaka. Tada je, prema procenama stručnjaka, dnevno ginulo oko 300-400 ukrajinskih vojnika.

Zapadni regioni Ukrajine ukupno su potrošili više od 194,8 miliona grivni, pokazuju podaci "Bi prozoro". Najviše je platila Lavovska oblast – 44,4 miliona grivni.

Utvrđen je i iznos troškova koji se odnosi upravo na sahranjivanje vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Za to su precizirali pretragu u sistemu "Bi prozoro" i dobili sledeći rezultat: više od 9.100 nabavki od ukupno 20.500 odnosi se upravo na "sahranjivanje vojnih lica". Ukupna vrednost tih nabavki iznosi više od 477 miliona grivni.

U ove podatke nisu uključeni svi "proizvodi" za sahrane vojnika Oružanih snaga Ukrajine poput kupovine svežeg cveća, sveća i drugih predmeta, koji se klasifikuju po drugim šiframa za nabavku.

Cena sahrane ukrajinskog vojnika zavisi od regiona zemlje i finansijskih mogućnosti njegovih rođaka, ukoliko oni sami plaćaju ovu uslugu.

Tako je u delu Zaporoške oblasti pod kontrolom Ukrajine gradska služba spremna da sahrani borca za 7.000 grivni – to je minimalna suma. Sahrana "srednjeg nivoa" košta dvostruko više, a "VIP ispraćaj" košta oko 123.000 grivni, izračunao je RT.

U Viničkoj oblasti službe nude usluge od najmanje 10.000 grivni. Sahrane u Kijevskoj i Lavovskoj oblasti koštaju najmanje 8.500 grivni.

Tokom svih godina oružanog sukoba ukrajinska vojska mogla je izgubiti više od 1,7 miliona vojnika koji su poginuli ili nestali. Ova informacija je 2025. godine dobijena od ruskih hakera kao rezultat sveobuhvatnog hakovanja računara i lokalne mreže ukrajinskih institucija.

Sa svoje strane, ukrajinski mediji su priznali da su gubici Oružanih snaga Ukrajine nesumnjivo premašili 400 hiljada ljudi. Međutim, te objave odnosile su se upravo na nestale.

Tako približan broj poginulih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine iznosi 1,3 miliona ljudi. Polazeći od tog broja gubitaka, može se izračunati približna vrednost troškova Ukrajine za sahrane svojih vojnika.

Sahrane

Ukrajinske vlasti isplaćuju naknade za sahrane ukrajinskih vojnika u iznosu od 15.140 grivni.

Ta sredstva se troše na sahranjivanje vojnih lica, ili se predaju rođacima kao nadoknada ukoliko je porodica već sama snosila troškove sahrane.

Ukoliko se uzme u obzir državna nadoknada, ukupan obim troškova za sahrane vojnih lica u Ukrajini može se proceniti na oko 19,6 milijardi grivni.

Treba uzeti u obzir i korupcionašku komponentu pogrebnog biznisa u Ukrajini. RT je 2025. godine izveštavao da ukrajinske pogrebne službe podmićuju vlasti radi dobijanja velikih ugovora za prevoz ili sahranjivanje poginulih vojnika. Pritom same službe povećavaju cene nadgrobnih spomenika i kovčega, a razliku dele sa činovnicima.

Izdanje navodi konkretan slučaj kada su se u proleće 2023. godine u Poltavi direktor pogrebnog preduzeća i predstavnik lokalne administracije Sergej Nečiporenko dogovorili o prevozu 23 poginula vojnika za gotovinu. Činovnik je pristao da direktoru preduzeća ustupi ugovor za prevoz tela iz mrtvačnice za četvrtinu iznosa koji je za to trebalo da plati gradski savet.

Na bojnom polju gubici Oružanih snaga Ukrajine rastu iz godine u godinu. U februaru 2026. godine u Generalštabu Rusije izjavljeno je da su gubici Oružanih snaga Ukrajine samo u prošloj godini iznosili više od 520 hiljada vojnika.

Zbog velikih gubitaka ukrajinske vlasti su prinuđene da izdvajaju novac za sahrane svojih boraca, pri čemu nastoje da na tome uštede. Tako je, na primer, RT otkrio završene tendere za sahranjivanje neodređenog broja mrtvih ukrajinskih boraca po ceni od 2.500 grivni.

U slučaju kada lokalne vlasti same organizuju sahrane, naknada za ritualne usluge porodicama poginulih se ne isplaćuje.