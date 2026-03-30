Vrednost izvoza je u februaru smanjena za 11,4 odsto na 47,5 miliona evra a najveći pad se zabeležen kod kod sirovina 29,7 odsto, mineralnih goriva 4,4 odsto, hemikalija 21,5 odsto i mašina i transportne opreme 61,1 odsto.

Nasuprot tome, vrednost crnogorskog uvoza je porasla za 2,6 odsto međugodišnje na 336,5 miliona evra, dodaje se u izveštaju.

Kumulativno, trgovinski deficit Crne Gore u periodu januar-februar 2026. godine ipak je blago smanjen na 465,3 miliona evra, sa 475,1 miliona evra zabeleženih godinu ranije.

Izvoz u tom periodu pao je 20,9 odsto na 76,6 miliona evra, dok je uvoz smanjen za 5,2 odsto na 542 miliona evra.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je samo 14,1 odsto, što je pad u odnosu na 16,9 odsto zabeleženo u istom periodu 2025. i ukazuje na rastući trgovinski deficit.

Najveći trgovinski partner Crne Gore je i dalje Srbija, koja je u pomenutom dvomesečnom periodu izvezla robu u Crnu Goru za 90,1 milion evra, a uvezla robu za 20,6 miliona evra, navodi se na veb stranici Monstata.