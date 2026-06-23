Klajv Dejvis, legendarni producent i direktor diskografskih kuća koji je tokom karijere lansirao niz najvećih svetskih zvezda, preminuo je u 94. godini.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, navodeći kako se poslednjih nedelja oporavljao kod kuće nakon hospitalizacije zbog respiratornih problema. Dejvis je decenijama oblikovao savremenu muzičku industriju, otkrivajući i vodeći karijere izvođača koji su obeležili nekoliko generacija.

Oblikovao karijere najvećih muzičkih zvezda

U emotivnoj objavi njegova porodica je poručila da je bio muzička legenda čija su vizija, instinkt i neumorna potraga za izvrsnošću obeležili živote miliona ljudi.

Tokom više od šest decenija rada potpisao je ugovore s nekima od najvećih muzičara 20. veka. Među njima su Brus Springstin, Vizni Hjuston, Dženis Džoplin, Santana, Bili Džoel, Lora Najro i Aerosmith, a kasnije je sarađivao i s Aretom Frenklin, Dajon Vorvik, Pati Smit, Ališom Kiz, Rodom Stjuartom, Maroonom 5 i mnogim drugima.

Bio je na čelu diskografskih kuća Columbia Records, Arista Records, J Records, RCA Groupa i BMG North America, dok je od 2018. obavljao dužnost glavnog kreativnog direktora Sony Music Entertainmenta.

Od pravnika do čoveka s "uhom" za hitove

Rođen 1932. u njujorškom Bruklinu, Dejvis je nakon studija političkih nauka završio i Harvard Law School. U muzičku industriju ušao je kao pravnik u Columbia Recordsu, gde je brzo napredovao zahvaljujući poslovnim sposobnostima. Ubrzo je preuzeo vođstvo diskografske kuće i počeo da potpisuje rok izvođače u vreme kada je to bio veliki poslvni rizik.

Kasnije je govorio da je slučajno otkrio svoj najveći talenat.

"Odjednom sam shvatio da imam dar – uho za prepoznavanje velikih izvođača. Nisam to mogao da objasnim, ali mogao sam da prepoznam buduće zvezde", rekao je jednom prilikom.

Njegova procena pokazala se izuzetno tačnom. Upravo je on među prvima prepoznao potencijal Brusa Springstina, a posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimala je Vitni Hjuston, koju je potpisao 1983. kada je imala samo 19 godina.

Mentor Vitni Hjuston i dobitnik brojnih priznanja

Dejvis je bio jedan od ključnih ljudi u stvaranju karijere Vitni Hjuston, učestvujući u gotovo svim njenim albumima, te je pratio kroz najveće uspehe, ali i najteže životne periode.

Iako je tokom karijere znao da izaziva kontroverze zbog čvrstog pristupa radu s izvođačima, ostao je jedan od najuticajnijih ljudi američke diskografije. Osvojio je četiri nagrade Gremi kao producent, primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, te osnovao Clive Davis Institute of Recorded Music pri Univerzitetu Njujork.

U autobiografiji objavljenoj 2013. godine otkrio je da je biseksualac, a dve godine kasnije proglašen je ikonom Meseca LGBT istorije.

Do poslednjih godina ostao je aktivan u muzičkoj industriji. U jednom od poslednjih intervjua rekao je kako nikada nije izgubio strast prema poslu.

"Ako vas zdravlje služi i rezultati su dobri, nastavite da radite. Ja jednostavno volim muziku", poručio je.

Alo/ Tportal

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