Legendarni autor serije koju je obožavala Srbija, scenarista Moćnih rendžera Arne Olsen, preminuo je u 64. godini života nakon borbe sa teškom bolešću.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Dajana Olsen, navodeći da je preminuo 4. aprila u Vankuveru u Kanadi, usled komplikacija izazvanih kancerom, prenose Deadline i The Hollywood Reporter.

Arne Olsen bio je jedan od scenarista čuvene serije Moćni rendžeri, koja je devedesetih godina osvojila publiku širom sveta, uključujući i Srbiju.

Učestvovao je i u radu na filmu Moćni rendžeri: Film iz 1995. godine, koji je prikazan između druge i treće sezone popularne serije.

Pored rada na ovoj franšizi, Olsen je bio scenarista komedije Kop i po sa Bartom Rejnoldsom, kao i trilera Crni led iz 1992. godine. Radio je i na animiranom filmu Svi psi idu u raj 2, dok je učestvovao u stvaranju serije Lovac na relikvije, u kojoj je igrala Tija Karere. Kao jedan od najvažnijih projekata u svojoj karijeri izdvajao je film Živeli za život iz 2000. godine, koji je dobio osam nominacija za nagradu Džini, od kojih je jednu i osvojio.

Za naučnofantastični triler Ponavljači iz 2010. godine bio je nominovan za nagradu Leo u Britanskoj Kolumbiji.

Njegov poslednji film bio je Iskrivljeno iz 2018. godine, u kojem su igrali Džon Kjuzak i Kristina Riči.

Radio i kao predavač

Pored rada u filmskoj industriji, Olsen je predavao scenaristiku na Univerzitetu Kapilano i Vankuver filmskoj školi, gde je prenosio znanje mlađim generacijama.

Iza sebe je ostavio suprugu Dajanu, kao i decu Rajana i Alisu.

Njegov rad i doprinos ostaju zauvek upamćeni kroz seriju koja je obeležila detinjstvo mnogih generacija.





