Među mlađim penzionerima u Nemačkoj, udeo zaposlenih raste. Prošle godine, svaka sedma osoba (14 odsto) starosti od 65 do 74 godine rekla je da radi dok prima penziju. Godinu dana ranije, taj broj je bio 13 odsto, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku.

Dobra četvrtina (27 odsto) njih bila je samozaposlena, prema njihovim sopstvenim izjavama. Od onih u zavisnom zaposlenju, dve trećine (65 odsto) bilo je u marginalnom zaposlenju, radeći najviše 70 dana godišnje i zarađujući mesečni prihod ne veći od 556 evra tokom tog vremena.

Samozaposleni su često radili duže sate. 28 odsto ove grupe je reklo da radi više od 40 sati nedeljno. Samo 8 odsto radnika je to prijavilo.

Zaposlenost opada sa godinama

Poslovi su češći odmah nakon penzionisanja. U dobi od 65 i 66 godina, 19% penzionera je i dalje bilo zaposleno. Ovaj procenat opada sa godinama, dostižući 8% za one starosti 73 i 74 godine.

Starije osobe sa visokim nivoom obrazovanja imaju veću verovatnoću da budu zaposlene (18%) nego one sa srednjim (12%) ili niskim (10%) nivoom obrazovanja. U drugom istraživanju iz 2023. godine, 33% zaposlenih penzionera navelo je finansijske razloge za rad. Drugi često navođeni razlozi uključivali su uživanje u poslu i želju da ostanu društveno integrisani.

(Fenix Magazin)