Finalista devetnaeste sezone popularnog takmičenja „Zvezde Granda“, Nenad Horvat, doživeo je nezaboravno iskustvo tokom nedavnog boravka na Baliju.

Na ovo egzotično putovanje uputio se u društvu bivše učesnice Tatjane Pejčić, a sve na inicijativu muzičke zvezde Marije Šerifović, koja je isplanirala tajnu žurku iznenađenja za svoju prijateljicu.

Mladi pevač je Mariju upoznao dok je još bila članica žirija takmičenja, ali je ovo putovanje bila savršena prilika da upozna potpuno drugačiju, privatnu stranu poznate pevačice.

Oduševljen njihovim druženjem, Horvat je istakao:

-Ne može da se poredi poslovno i privatno. Nisam imao osećaj da sam sa njom, toliko smo bili slobodni, toliko smo se šalili, smejali, a ja sam bio u fazonu, brate blejim sa Marijom, kupam se sa njom u okeanu. Ne mogu da nađem reči da to objasnim.

"Počeo sam da se pozdravljam sa Marijom"

Ipak, odmor iz snova umalo se pretvorio u pravu noćnu moru. Istražujući ostrvo na dvotočkašu, što je uobičajen način prevoza na Baliju, pevači su se našli u izuzetno opasnoj situaciji koja ih je naterala da strahuju za sopstvene živote.

-Marija me je vozila na motoru, jer tako tamo funkcionišu, mnogo je lakše za funkcionisanje u saobraćaju. Ja nikad to neću zaboraviti, čak me je i ona pitala da li verujem da me ona vozi na motoru. E onda se desilo to da smo ušli u slepu ulicu, i samo odjednom se otvaraju vrata na kraju ulice, izlazi 14 pasa, hoće da nas rastrgnu. Ja sam tu već mislio da je kraj, počeo sam da se pozdravljam sa Marijom.

Na sreću, izbegli su teže posledice i uspeli su da realizuju glavni povod svog puta – spektakularnu žurku. Kako bi iznenađenje uspelo, Nenad je morao danima da bude u ilegali na ostrvu. Na proslavi je dobio i poseban muzički zadatak od Marije:

-Koleginica i ja smo se krili da nas niko ne vidi da ne bi upropastili iznenađenje. A što se tiče pesama, ona zna šta mi volimo i umemo, i to nas je i puštala da pevamo. A pamtim to da sam po prvi put pevao Šabana Šaulića, baš veliki zadatak, i imao sam tremu, ali mislim da je bila zadovoljna i da će me pamtiti po toj pesmi.

Alo/Grand

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