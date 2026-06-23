Pevačica Mina Kostić danas je puštena iz bolnice Laza Lazarević nakon skoro mesec dana.

Pevačica Mina Kostić trebalo je juče da napusti kliniku Laza Lazarević, međutim, to se nije desilo.

Naime, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama domaćih medija, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Svađa sa Jovanom Jeremić

Kasper je danas dospeo u centar pažnje i zbog javnog sukoba sa voditeljkom Jovanom Jeremić.

Naime, nakon što je Jovana u jednom intervjuu iznela svoj stav o njemu, Kasper se oglasio na društvenim mrežama i poručio da će pravdu potražiti pred nadležnim institucijama.



Povodom celokupne situacije sa voditeljkom, dao je kratak komentar:

- Sve sto sam imao da kazem za Jovanu napisao sam.

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper oglasio se na svom Instagram profilu gde je odgovorio poznatoj voditelji Jovani Jeremić koja je nedavno rekla da bi mu zabranila ulazak u zemlju.

- Jovana Jeremić poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju! Vrlo je opasno kada voditeljka nacionalne televizije poziva na ovakve stvari. Verujem da će se televizija Pink ograditi od ovog njenog poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju u budućnosti. Jovanu Jeremić, kako god bilo ko doživljavao, mora se uzeti u obzir da ovakav vid poziva na zabranu ulaska u zemlju građanina zemlje Srbije ne može proći neopaženo jer izaziva ozbiljnu zabrinutost kuda ide naše društvo ako voditelj nacionalne televizije ima slobodu da poziva na ovakve stvari. O svemu ostalom šta je za mene dotična rekla, postoje pravne instance u državi koje će to rešavati - poručio je Kasper.

Otac političar

Od kada je započeo ljubavnu vezu sa pevačicom Minom Kostić, koja se skoro mesec dana nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, svakodnevno se nalazi u žiži interesovanja javnosti i novi detalji o njegovom privatnom životu ne prestaju da isplivavaju u izvorima. Nedavno je otkrivena i istina o njegovom poreklu, kao i o životu pre medijske pažnje.

Naime, Kasperov otac je Milan Ćuruvija, bivši predsednik opštine Alibunar i član Socijalističke partije Srbije. Kako su nedavno kružile razne glasine o njegovom identitetu, Kasper je odlučio da javno progovori i stane na put nagađanjima.

"Pričaju da sam sin pokojnog Slavka Ćuruvije, ali moj otac je Milan, na njega sam jako ponosan. Razumem to da neko hoće da napravi senzaciju, ali ja mirno spavam", izjavio je nedavno Mane Ćuruvija Kasper.